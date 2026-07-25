15 ME et un gros salaire en moins, l’OM va souffler

15 ME et un gros salaire en moins, l’OM va souffler

OM25 juil. , 19:00
parEric Bethsy
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Pour la suite de son opération dégraissage, l’Olympique de Marseille espère se séparer de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu danois a la cote en Italie où l’Atalanta Bergame et surtout l’AC Milan pensent à conclure un transfert très attendu dans la cité phocéenne.
A quatre semaines de la reprise du championnat, Bruno Genesio travaille toujours avec un groupe susceptible d’être chamboulé. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille attend des arrivées, tout en sachant qu’elles nécessiteront encore pas mal de départs. Après ceux de Mason Greenwood à Fenerbahçe et de Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne, d’autres joueurs parmi les mieux rémunérés devraient prendre la porte. C’est du moins l’objectif de la direction contrainte de réduire la masse salariale, et de pousser des cadres comme Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) vers la sortie.
L’international danois a sûrement compris qu’il ne porterait plus le maillot de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Son avenir devrait passer par l’Italie, sa destination favorite où se situent ses deux principaux courtisans. On parle effectivement d’un intérêt de l’Atalanta Bergame et surtout de l’AC Milan. Sky Sport et le Corriere dello Sport confirment que les Rossoneri ont fait du Marseillais leur priorité pour renforcer l’entrejeu. Leur propriétaire Gerry Cardinale est même attendu à Milan durant le week-end pour avancer sur ce dossier important aux yeux de Ruben Amorim.

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Pour son système en 3-4-2-1, le nouvel entraîneur milanais considère que Pierre-Emile Hojbjerg possède le profil idéal devant la défense. Le Portugais serait donc ravi de voir son patron mettre la main à la poche et dépenser les 15 millions d’euros réclamés par l’Olympique de Marseille pour ce transfert. Et si possible sans attendre que la concurrence se manifeste, d’autres courtisans dont les noms restent méconnus étant également annoncés sur la piste de l’Olympien. Encore une bonne nouvelle pour les dirigeants marseillais.
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Mais oui, le PSG ça se mettre sur Rodri juste parce que le Real va sur Diomande... Ridicule ! Le PSG se met sur Rodri car c'est un super joueur... Le PSG n'a pas finalisé Diomande car il est hors de prix pour des perfs moins bonnes que Barcola. Le PSG préfère donc essayer de prolonger Barcola (et laisse trainer Diomande) et tenter de faire venir Rodri...

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