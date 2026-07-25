Akliouche retenu, Monaco attend une 4e offre du PSG

La gastronomie
Le cinéma?
3/0 pour Nice le monsieur qui tend le bras
Quel score pour le moment ?
Mais oui, le PSG ça se mettre sur Rodri juste parce que le Real va sur Diomande... Ridicule ! Le PSG se met sur Rodri car c'est un super joueur... Le PSG n'a pas finalisé Diomande car il est hors de prix pour des perfs moins bonnes que Barcola. Le PSG préfère donc essayer de prolonger Barcola (et laisse trainer Diomande) et tenter de faire venir Rodri...
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