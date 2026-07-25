Akliouche retenu, Monaco attend une 4e offre du PSG

Dans l’obligation de vendre cet été, l’AS Monaco espère bientôt conclure le transfert de Maghnes Akliouche au Paris Saint-Germain. Mais avant de finaliser le deal, les Monégasques attendent une quatrième proposition parisienne à hauteur de 50 millions d’euros hors bonus.

l’AS Monaco non plus, ce n’est pas la grande forme sur le plan financier. Le club de la Principauté subit lui aussi les effets de la crise des droits TV. Une qualification pour la Ligue des Champions aurait permis d’atténuer les conséquences de ce contexte difficile. Mais l’équipe classée septième de Ligue 1 la saison dernière n’a pas atteint son objectif et ne peut toujours pas compter sur le soutien de son actionnaire Dimitri Rybolovlev.

Le Russe a donc fixé le même objectif que l’été dernier, à savoir récolter un total de 150 millions d’euros sur des ventes au mercato . Autant dire que les Monégasques ne retiendront pas leurs plus grosses valeurs marchandes comme Folarin Balogun, Lamine Camara ou encore Maghnes Akliouche, annoncé proche du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines. Le milieu offensif de 24 ans ne fait pourtant pas l’objet d’un accord entre les deux clubs concernés. Selon les informations du journal L’Equipe, l’AS Monaco réclame 50 millions d’euros hors bonus pour transférer l’international français.

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Manifestement, le double champion d’Europe n’a pas encore atteint ce montant malgré ses trois propositions déjà transmises. Un deal pour Maghnes Akliouche passera donc par une quatrième offre à la hauteur des exigences monégasques. Rien n’est à exclure sur ce dossier, le Paris Saint-Germain n’étant pas à l’abri d’un revirement de situation. La preuve avec l’ailier du RB Leipzig Yan Diomandé qui s’était entendu avec les Parisiens, et qui se dirige finalement vers un départ au Real Madrid pour près de 120 millions d’euros. Le club francilien devra rester méfiant sachant que Liverpool apprécie également Maghnes Akliouche.