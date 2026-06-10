Le PSG négocie un contrat historique et vise les 100ME par an

La réussite sportive du PSG a dopé la vente de maillots du club de la capitale, et forcément Nike se frotte les mains. La marque américaine souhaite rapidement trouver un accord avec Paris pour prolonger son contrat.

En juin 2019, le Paris Saint-Germain annonçait avoir signé avec Nike jusqu'en 2032 « le plus important contrat de sponsoring de son histoire », puisque l'équipementier s'engageait à verser à peu près 80 millions d'euros par an au club de la capitale. A l'époque, le PSG était dans sa période superstars, et forcément les signatures de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont dopé les ventes de maillots. Nasser Al-Khelaifi ayant décidé de tourner cette page bling-bling, Nike pouvait craindre que le merchandising du PSG soit à la baisse. Sauf que désormais Paris a gagné deux fois la Ligue des champions, et que désormais le maillot parisien est une valeur sûre sur le plan Mondial. Tandis que les tuniques du double champion d'Europe s'arrachent, la marque à la virgule veut rapidement trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour prolonger ce contrat.

Nike veut rester l'équipementier du PSG

Même s'il y a encore six ans avant de trouver un terrain d'entente, L'Equipe révèle que le PDG de Nike, Elliott Hill, était à Budapest pour la finale de la Ligue des champions. Alors que Nike est dans une période complexe sur le plan du business, le boss américain ne compte pas laisser tomber le Paris Saint-Germain, bien au contraire. « Revenu en octobre 2024 aux commandes d'une marque qu'il connaît parfaitement pour la sortir de la crise, le PDG de Nike, Elliott Hill, était présent à la finale de la Ligue des champions, le 30 mai dernier pour soutenir le PSG et travailler à la prolongation de leur partenariat qui court jusqu'en 2032 », annonce le quotidien sportif. Pour le Paris Saint-Germain, c'est évidemment un dossier d'une importance stratégique énorme, les revenus marketing du club de la capitale étant colossaux.

Pour la saison 2024-2025, et selon les estimations de sites économiques, les revenus commerciaux globaux du PSG s'élèvent à 367 millions d'euros. Cette catégorie regroupe le sponsoring et le merchandising, mais cela en dit long sur l'importance du contrat avec Nike, lequel pourrait se rapprocher des 100 millions d'euros par ans.