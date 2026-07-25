OL : 3 ME, 7ME ou 10ME pour Openda, Lyon voit flou

L'Olympique Lyonnais et la Juventus ont trouvé un accord ce samedi concernant le prêt de Loïs Openda à l'OL. Cependant, il y a une divergence concernant le prix total de l'opération.

Paulo Fonseca attendait avec impatience un avant-centre et l'entraîneur portugais de l'OL a eu gain de cause, puisque l'international belge est attendu la semaine prochaine pour passer sa visite médicale et s'engager sous forme de prêt avec l'Olympique Lyonnais. Un timing qui devrait permettre au club rhodanien de pouvoir compter sur Loïs Openda pour les deux matchs contre le Sparta Prague pour le compte du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Si l'OL a obtenu un accord avec la Juventus, deux versions divergent concernant la rémunération de l'ancien Lensois et ce n'est pas un détail. Tandis que L'Equipe et Fabrizio Romano confirment que le club de Michele Kang paiera bien 3 millions d'euros pour ce prêt d'une saison, sans option d'achat, le journaliste italien dément la version du quotidien sportif.

Car pour Fabrizio Romano, et contrairement à ce qu'indique L'Equipe, c'est bel et bien l'Olympique Lyonnais qui prendra à sa charge la totalité du salaire de Loïs Openda, soit la somme de 7 millions d'euros en plus des 3 millions d'euros. Mais comme si cela ne suffisait pas, de son côté, Tuttomercato précise de son côté que ses deux confrères ont tort et que l'Olympique Lyonnais paiera 4 millions d'euros pour le salaire d'Openda, soit une opération au coût total de 7 millions d'euros. Difficile de savoir le vrai du faux dans ces prix, même si on aurait tout de même du mal à comprendre que Lyon débourse 10 millions d'euros pour un joueur sur lequel l'OL n'aurait pas d'option d'achat. De même on voit mal la Juventus s'asseoir sur la totalité du salaire de son attaquant juste pour 3 millions d'euros.

En attendant d'en savoir plus, puisque l'OL, coté en bourse, donnera les détails du transfert dans son communiqué officiel, l'Olympique Lyonnais fait tout de même une possible belle opération si Loïs Openda retrouve son meilleur niveau. Si c'est le cas, alors l'argent dépensé pour faire venir l'international belge l'aura été à bon escient.