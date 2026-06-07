Le PSG a renvoyé Madrid à ses études
Joao Neves et Vitinha intransférables

Le PSG répond à Madrid, Vitinha et Neves intransférables

PSG07 juin , 17:30
parClaude Dautel
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Dans le cadre de la campagne électorale pour la présidence du Real Madrid, les départs de Vitinha et de Joao Neves ont été évoqués par la presse espagnole. Du côté du PSG, on a tenu à faire savoir que les deux joueurs portugais ne bougeront pas.
Depuis quelques heures, les élections ont débuté à Madrid pour savoir qui de Florentino Pérez ou de Juan Roman Riquelme sera le président du Real Madrid, même si le patron sortant des Merengue a les faveurs du pronostic. Les deux candidats ont rivalisé de promesses plus ou moins farfelues. Et cette semaine, Florentino Pérez a donc laissé entendre qu'il allait faire une offre de 150 millions d'euros afin de faire venir un joueur de classe mondiale. Selon les médias espagnols, le président madrilène pensait à Vitinha, puis à Joao Neves, et enfin à Michael Olise. Du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas souhaité répondre à cela histoire de ne pas être accusé de se mêler des élections au Real Madrid. Mais, ce dimanche, Fabrizio Romano met un terme à toute cette histoire.
Le journaliste italien, parfois surnommé le pape du mercato, fait savoir que du côté du Paris Saint-Germain, on ne veut même pas prendre en compte ces rumeurs dans la mesure où tout est très clair. Même si Florentino Pérez envoie une offre de 150 millions d'euros à Nasser Al-Khelaifi ce mardi, ou à n'importe quel autre moment du mercato, le PSG n'a nullement l'intention de laisser partir ses deux prodiges portugais lors du marché des transferts. « Ils sont intouchables, car ce sont des éléments indispensables au projet (...) Le plan de Nasser Al-Khelaïfi avec Luis Campos et Luis Enrique : conserver toutes les stars et tenter de remporter une nouvelle Ligue des champions », précise Fabrizio Romano, lequel referme donc la porte à tout ce qu'il se dit en Espagne concernant le dossier Joao Neves, mais surtout celui sur Vitinha.

Vitinha envoie un message au Real Madrid

Car cela fait plusieurs mois que Marca et AS affirment que le Real Madrid fait le forcing pour recruter Vitinha, et que ce dernier ne serait pas insensible à l'intérêt des Merengue. Mais tout cela ressemble à de l'intox, puisque le milieu de terrain portugais a plusieurs fois répété qu'il se sentait bien à Paris et n'avait aucune raison de partir. « C’est flatteur quand un club comme le Real Madrid est mentionné, mais honnêtement, je me concentre sur le PSG (...) Ce club a cru en moi et j'ai construit quelque chose de spécial ici. L'idée de passer toute ma carrière au PSG est magnifique. Pour l'instant, je ne me vois nulle part ailleurs. Dans le football, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais aujourd’hui, mon cœur est à Paris », a fait savoir Vitinha après la victoire du PSG contre Arsenal.
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Le Qatar est en train de tout détruire... et on voit encore des gens leur dérouler le tapis rouge. Ben ouais... ceux qui n'ont rien reçu de la part du Qatar veulent aussi en croquer ! ^^ Continuez donc à prendre ce chemin et bientôt... on rebaptisera Paris par Qatar ville. Mdr

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continuez a prendre les supporter pour des vache a lait, adieu veau vache cochon, perso je vais même pas regarder celle-ci

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le prix de Greenwood baisse de 25 millions par semaine, encore 15 jours et ils pourront l'avoir. 😂😂😂

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Que vient faire Kylian Mbappé en image dans cet article ? La stupidité n'est plus à faire ici avec votre populisme à deux balles. ^^

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toujours les mêmes bouffons

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