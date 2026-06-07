Le PSG répond à Madrid, Vitinha et Neves intransférables

Parc des Princes : Il appelle Paris à la révolte contre le Qatar

Le Qatar est en train de tout détruire... et on voit encore des gens leur dérouler le tapis rouge. Ben ouais... ceux qui n'ont rien reçu de la part du Qatar veulent aussi en croquer ! ^^ Continuez donc à prendre ce chemin et bientôt... on rebaptisera Paris par Qatar ville. Mdr