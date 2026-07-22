Mondial terminé, le PSG se frotte les mains

Mondial terminé, le PSG se frotte les mains

PSG22 juil. , 20:00
parQuentin Mallet
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Après le coup de sifflet final de la Coupe du monde 2026, remportée par l'Espagne, la FIFA va verser près de 2,5 millions d'euros au Paris Saint-Germain au titre de la mise à disposition de ses internationaux pour la compétition.
La Coupe du monde terminée, l'heure est aux comptes. Et pour le PSG, déjà double vainqueur de la Ligue des champions et crédité de 150 millions d'euros par l'UEFA après son sacre en Hongrie face à Arsenal en mai dernier, les bonnes nouvelles s'accumulent. Grâce à la mise à disposition de ses internationaux pour le Mondial 2026, le club de la capitale s'apprête à toucher 2,49 millions d'euros par la FIFA.
Ce montant, qui provient du programme FIFA Club Benefits, a été calculé en prenant en compte le nombre de joueurs envoyés par le PSG, avec une indemnité perçue de 4300 euros par joueur et par jour entre le 1er juin et le 19 juillet, explique L'Equipe.

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Le PSG se régale, mais n'est pas premier

Une fois calculé, ce total est réparti proportionnellement entre les clubs qui ont employé le joueur lors des deux dernières saisons. En l'occurrence, le PSG avait envoyé 16 joueurs pour participer à la Coupe du monde, loin derrière les 19 hommes envoyés par Manchester City. Les Skyblues figurent d'ailleurs tout en haut du classement des revenus obtenus grâce à la Coupe du monde, avec 3,1 millions d'euros perçus. Au coude à coude avec Paris, Arsenal a obtenu 2,4 millions d'euros. Le Bayern Munich aurait pu empocher beaucoup plus que ses 2,3 millions d'euros grâce à ses 18 joueurs envoyés, mais l'élimination de l'Allemagne en huitièmes de finale a été un gros coup d'arrêt.
Côté Ligue 1, le PSG a terminé très loin devant le LOSC, l'AS Monaco, Rennes, Strasbourg, Nice et Marseille. Le championnat de France termine toutefois, au cumul, devant la Serie A mais derrière l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. De toute évidence, la non participation de l'Italie au Mondial a joué.
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On sait ce qu'on perd, mais jamais ce qu'on gagne.

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