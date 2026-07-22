Edf : Une « faute majeur » a plombé Didier Deschamps aux Etats-Unis

Didier Deschamps rêvait de quitter l’équipe de France sur un sacre mondial, celui qui a guidé les Bleus pendant 14 ans n’y est finalement pas parvenu, alors que la question de sa succession l’a plombé aux Etats-Unis.

« supporter silencieux » de l’équipe de France. Hors de question pour lui de perturber la sélection tricolore à l’avenir alors que Après quatorze années à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps n’est officiellement plus le sélectionneur des Bleus. A l’issue de la défaite contre l’Angleterre lors de la petite finale samedi soir, l’ex-entraîneur de la Juventus Turin a promis de devenir à présent unde l’équipe de France. Hors de question pour lui de perturber la sélection tricolore à l’avenir alors que Zinedine Zidane va lui succéder dans les jours à venir. Une arrivée qui n’est pas vraiment un secret et cela depuis plusieurs mois maintenant.

Avant même le départ pour les Etats-Unis, le président de la FFF Philippe Diallo avait publiquement confié que la succession de Didier Deschamps était déjà réglée. Une faute de communication majeure qui n’a pas aidé les Bleus durant leur aventure américaine selon Pierre Ménès, très critique à l’égard du successeur de Noël Le Graët. « Deschamps en a gros sur la patate depuis que Diallo a annoncé stupidement qu’il connaissait le nom de son successeur des mois avant le Mondial » a lancé l’ex-journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube avant de conclure.

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« Deschamps n’a pas toujours été parfait. Mais rater à ce point le départ prévu d’un mec, c’est une faute majeure et ça laisse une impression moche. Je trouve ce Philippe Diallo excessivement mauvais dans sa fonction de président de la Fédé » a achevé Pierre Ménès, très sévère à l’égard du président de la Fédération française de football et qui l’attend à présent au tournant pour les prochaines échéances.

Cela tombe bien, Philipe Diallo devrait apparaître publiquement dans les jours à venir puisque l’on imagine que l’arrivée de Zinedine Zidane sera médiatisée, avec probablement une interview ou une conférence de presse. L’occasion peut-être pour le patron de la FFF de répondre à certaines questions sur sa gestion de la fin de l’ère Didier Deschamps.