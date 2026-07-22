Stoke City refuse 3,5 ME de l’OL pour Jun-Ho Bae

Tu ne peux pas faire de pirouette devant un jury composé de cinq magistrats. ^^
sans lui le football mondial ne serait pas ce qu'il est aujourd'hu C'est d'ailleurs grace a lui que paris a été champion d'europe. Il a prouvé qu'un coup de lasso peut projeter tres tres loin .. chapeau l'amerloque
ah ça y est , c'est grave docteur mallet à si , si , c'est très inquiétant , !
Courage Hakimi
Il est vrai que c'est une énorme surprise, personne n'y avait pensé....
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