Stoke City refuse 3,5 ME de l’OL pour Jun-Ho Bae

Stoke City refuse 3,5 ME de l’OL pour Jun-Ho Bae

OL22 juil. , 18:40
parCorentin Facy
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Intéressé par le milieu offensif Jun-Ho Bae, l’Olympique Lyonnais a soumis une offre de 3,5 millions d’euros pour s’offrir le Sud-Coréen. Une proposition rejetée par son club anglais de Stoke City.
Très actif en ce début de mercato, l’Olympique Lyonnais espère encore recruter quelques joueurs, si possible avant le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Sparta Prague début août. Parmi les cibles lyonnaises, on retrouve bien sûr Loïs Openda en haut de la liste. L’OL n’est pas non plus contre l’idée se renforcer au poste de meneur de jeu et le nom de Jun-Ho Bae a été coché par la cellule de recrutement rhodanienne. Polyvalent, le Sud-Coréen de 22 ans fait l’objet d’un véritable forcing de la part de Lyon ces derniers jours. La preuve, Foot Mercato nous apprend ce mercredi que le 4e de Ligue 1 lors de la saison 2025-2026 a récemment formulé une offre ferme de 3,5 millions d’euros pour recruter Jun-Ho Bae.
Une proposition intéressante pour le joueur sélectionné pour la Coupe du monde 2026… mais refusée par Stoke City. Le club anglais attend près du double de cette somme pour vendre son joueur et a fixé son prix à 6 millions d’euros. La question est maintenant de savoir si l’OL s’alignera sur les exigences de Stoke City, ou si le dossier sera finalement jugé trop onéreux par Matthieu Louis-Jean. En interne, il existe sans doute la volonté de boucler l’opération pour un montant compris entre l’offre lyonnaise et la demande de Stoke City. Jun-Ho Bae a de son côté clairement affiché à toutes les parties son envie de rejoindre l’Olympique Lyonnais, une opportunité qu’il juge idéale pour la suite de sa carrière. Un élément important qui peut permettre à l’OL de négocier avec Stoke en position de force dans les jours à venir.
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