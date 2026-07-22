Zinedine Zidane : La date de sa signature dévoilée

Zinedine Zidane : La date de sa signature dévoilée

Equipe de France22 juil. , 19:20
parCorentin Facy
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Successeur désigné de Didier Deschamps, Zinedine Zidane devrait sauf rebondissement devenir le futur sélectionneur de l’équipe de France mardi prochain.
L’ère Didier Deschamps est officiellement terminée et la Fédération française de football travaille désormais à sa succession. L’identité du futur sélectionneur ne fait aucun doute, et cela depuis plusieurs semaines maintenant. Un accord total a été trouvé entre Philippe Diallo, président de la FFF, et Zinedine Zidane. Ces derniers jours, il est question de finaliser le staff de l’ex-entraîneur du Real Madrid, et définir le jour de son officialisation. Selon les informations de L’Equipe, ce devrait être le mardi 28 juillet.
L’annonce de la signature de Zinedine Zidane pour quatre ans à la tête de l’équipe de France s’accompagnera probablement d’une conférence de presse, mais pas forcément le même jour selon le quotidien national. La source précise que le mois d’août sera agité pour Zidane et la Fédération française de football, qui vont finaliser ensemble le futur staff qui guidera les Bleus pendant les quatre années à venir. Les grands débuts de Zinedine Zidane sont prévus le 25 septembre prochain avec un match contre la Turquie, durant une trêve qui comportera exceptionnellement quatre matchs. Des rencontres face à la Belgique (deux fois) et l’Italie seront également au menu.
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