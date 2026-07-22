Zinedine Zidane : La date de sa signature dévoilée

J'espère que Bradley Barcola va quiter le PSG pour signer en Angleterre. Là-bas... il va progresser comme jamais.
Non pas du tout Mr Facy , Stoke attend 3,6 M€
Non pas du tout Mr Facy , Stoke attend 3,6 M€
On sait ce qu'on perd, mais jamais ce qu'on gagne.
ok merci. je ne sais pas trop son reel niveau enfait
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𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑪𝒖𝒑 𝒍𝒆𝒈𝒆𝒏𝒅 🐐💙 À 27 ans seulement, @KMbappe est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde, avec 22 buts ✨