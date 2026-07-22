Barça : Laporta signe un coup de génie à 15 ME

Barça : Laporta signe un coup de génie à 15 ME

Liga22 juil. , 20:30
parHadrien Rivayrand
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Le Barça est très actif cet été sur le marché des transferts. Le club catalan souhaite désormais renforcer sa défense et cible désormais Aymeric Laporte.
Le FC Barcelone veut continuer à dominer l’Espagne la saison prochaine tout en se donnant les moyens de remporter la Ligue des champions. Le mercato estival a déjà démarré fort avec plusieurs arrivées importantes, dont celles d’Anthony Gordon et de Karim Adeyemi.
Les champions d’Espagne espèrent encore enregistrer un renfort majeur en attaque, puisque Julian Alvarez reste suivi avec attention. Mais avant d’avancer davantage sur le dossier menant à l’international argentin, les dirigeants catalans souhaitent renforcer leur secteur défensif. Et pas avec n’importe quel joueur, puisque Aymeric Laporte est désormais devenu une priorité pour Hansi Flick.

Laporte, le Barça veut boucler un deal parfait 

Selon les dernières informations d’El Nacional, l’entraîneur du Barça est en effet convaincu par le profil du champion du monde. S’il accorde sa confiance à Eric Garcia, Gerard Martín et Pau Cubarsí, le technicien allemand souhaiterait apporter davantage d’expérience à sa défense centrale.
L’arrivée de Laporte aurait d’ailleurs tout d’une belle opportunité. L’ancien joueur de Manchester City sort d’une excellente Coupe du monde avec l’Espagne et pourrait être recruté pour un montant inférieur à 15 millions d’euros, soit le montant évoqué de sa clause libératoire à l'Athletic Bilbao. A noter que Joan Laporta a pris le dossier en main et appelé le joueur directement.

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Une arrivée au Barça pourrait totalement séduire un joueur désireux de rester au plus haut niveau. À 32 ans, Laporte aurait l’occasion de briller dans l’un des plus grands clubs d’Europe et de tenter de remporter une deuxième Ligue des champions après celle décrochée avec Manchester City il y a quelques années.
Affaire à suivre de très près, car les différentes parties pourraient rapidement trouver un terrain d’entente pour finaliser cette opération qui semble convenir à toutes les parties sur le papier.
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