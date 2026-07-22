Lorenzi

Le mercato s’accélère, l’OM rate des occasions en or

OM22 juil. , 17:30
parEric Bethsy
7
Ajouter comme source préférée sur Google
Dans le rouge, l’Olympique de Marseille doit d’abord vendre avant d’envisager un recrutement. Le club phocéen, passif, laisse filer de belles opportunités sur le marché des joueurs libres.
La situation de l’Olympique de Marseille n’est un secret pour personne. Devant les médias, les dirigeants marseillais ont eux-mêmes confirmé leurs contraintes financières. Le directeur sportif Grégory Lorenzi, contrairement à son prédécesseur Medhi Benatia, ne peut pas se permettre de convoiter des joueurs du calibre de Kevin De Bruyne ou Leroy Sané. L’ancien Brestois a plutôt les yeux rivés sur son propre effectif étant donné que le club phocéen doit avant tout vendre et alléger sa masse salariale. C’est seulement dans un deuxième temps que la direction olympienne pourra passer à l’action dans le sens des arrivées.

Lire aussi

OM : Aubameyang vendu, un coup de poignard pour GenesioOM : Aubameyang vendu, un coup de poignard pour Genesio
En attendant, l’Olympique de Marseille laisse filer de belles affaires sur le marché des joueurs libres. On pense notamment au latéral gauche marocain Souffian El Karouani, longtemps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, et qui a profité de la fin de son contrat à Utrecht pour rejoindre Al-Qadsiah. C’est aussi en Arabie Saoudite, et plus précisément du côté de Neom, que Malang Sarr a posé ses valises. Le défenseur central libre après le terme de son bail au Racing Club de Lens intéressait lui aussi les Marseillais. Mais le pensionnaire du Vélodrome n’est pas encore en mesure d’agir.
Et de toute façon, il lui est impossible de rivaliser avec la puissance financière des Saoudiens, sachant que les joueurs libres ne se gênent pas pour négocier de gros salaires et d’importantes primes à la signature. Autant dire que l’Olympique de Marseille ne pourra pas se distinguer avec ce type d’arguments. En revanche, le club de Frank McCourt peut toujours mettre en avant son prestige, un nouveau projet ou son nouveau coach Bruno Genesio pour convaincre les joueurs libres qui n’auront pas trouvé de club.
Articles Recommandés
Edf Une Faute Majeur A Plombe Didier Deschamps Aux Etats Unis
Equipe de France

Edf : Une « faute majeur » a plombé Didier Deschamps aux Etats-Unis

Stoke City Refuse 35 Me De Lol Pour Jun Ho Bae
OL

Stoke City refuse 3,5 ME de l’OL pour Jun-Ho Bae

Michael Olise Au Real On Connait La Date Du Gros Coup
Liga

Michael Olise au Real, on connaît la date du gros coup

Lol Resilie Cinq Contrats En Toute Discretion
OL

L’OL résilie cinq contrats en toute discrétion

Fil Info

22 juil. , 19:00
Edf : Une « faute majeur » a plombé Didier Deschamps aux Etats-Unis
22 juil. , 18:40
Stoke City refuse 3,5 ME de l’OL pour Jun-Ho Bae
22 juil. , 18:20
Michael Olise au Real, on connaît la date du gros coup
22 juil. , 18:00
L’OL résilie cinq contrats en toute discrétion
22 juil. , 17:00
Akliouche détourné du PSG par Liverpool
22 juil. , 16:40
Argentine : Le « voyou » Paredes ne sera pas suspendu
22 juil. , 16:20
Kang-in Lee quitte le PSG pour 35 ME, c’est pour jeudi
22 juil. , 16:00
OM : Un champion du monde 2018 en route pour zéro euro
22 juil. , 15:30
L'OL a craqué pour un gardien du Mondial

Derniers commentaires

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

Tu as simplement le seum lorsque Kylian Mbappé fait des performances incroyables. Je me demande même si tu arrives à trouver le sommeil. Mdr

Le mercato s’accélère, l’OM rate des occasions en or

Se site est devenu une déchetterie

OM : Un champion du monde 2018 en route pour zéro euro

'Que' 33 ans? Je croyais qu'il en avait 36-37... 1 an +1 en option c'est correct, sauf s'il demande un salaire de champion du monde....

L’OL résilie cinq contrats en toute discrétion

Si c'était vraiment en toute discrétion... Foot01 et ses copains n'en sauraient rien. ^^

Le mercato s’accélère, l’OM rate des occasions en or

Tu as encore pris une belle cartouche de 'on l a jouer chez toi ' !!😂😂😂😂😂🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading