Le mercato s’accélère, l’OM rate des occasions en or

Dans le rouge, l’Olympique de Marseille doit d’abord vendre avant d’envisager un recrutement. Le club phocéen, passif, laisse filer de belles opportunités sur le marché des joueurs libres.

La situation de l’Olympique de Marseille n’est un secret pour personne. Devant les médias, les dirigeants marseillais ont eux-mêmes confirmé leurs contraintes financières. Le directeur sportif Grégory Lorenzi, contrairement à son prédécesseur Medhi Benatia, ne peut pas se permettre de convoiter des joueurs du calibre de Kevin De Bruyne ou Leroy Sané. L’ancien Brestois a plutôt les yeux rivés sur son propre effectif étant donné que le club phocéen doit avant tout vendre et alléger sa masse salariale. C’est seulement dans un deuxième temps que la direction olympienne pourra passer à l’action dans le sens des arrivées.

En attendant, l’Olympique de Marseille laisse filer de belles affaires sur le marché des joueurs libres. On pense notamment au latéral gauche marocain Souffian El Karouani, longtemps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, et qui a profité de la fin de son contrat à Utrecht pour rejoindre Al-Qadsiah. C’est aussi en Arabie Saoudite, et plus précisément du côté de Neom, que Malang Sarr a posé ses valises. Le défenseur central libre après le terme de son bail au Racing Club de Lens intéressait lui aussi les Marseillais. Mais le pensionnaire du Vélodrome n’est pas encore en mesure d’agir.

Et de toute façon, il lui est impossible de rivaliser avec la puissance financière des Saoudiens, sachant que les joueurs libres ne se gênent pas pour négocier de gros salaires et d’importantes primes à la signature. Autant dire que l’Olympique de Marseille ne pourra pas se distinguer avec ce type d’arguments. En revanche, le club de Frank McCourt peut toujours mettre en avant son prestige, un nouveau projet ou son nouveau coach Bruno Genesio pour convaincre les joueurs libres qui n’auront pas trouvé de club.