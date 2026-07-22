L’OL résilie cinq contrats en toute discrétion

En plus des changements esthétiques, d’autres modifications apparaissent sur le nouveau maillot de l’Olympique Lyonnais. Les noms de sponsors ont subitement disparu de la tunique et pourraient revenir en fonction de leurs discussions avec le club rhodanien.

Qui dit nouvelle saison dit parfois nouveaux partenaires, et l’on ne parle pas seulement de coéquipiers dans le vestiaire. Les clubs peuvent aussi profiter de l’intersaison pour revoir la liste de leurs partenaires commerciaux. C’est notamment le cas de l’Olympique Lyonnais dont le nouveau maillot fait apparaître quelques modifications dans ce domaine. Le média Sportune a en effet remarqué la disparition de deux sponsors, à savoir Congo Brazzaville, imprimé en bas à l’arrière de la tunique, et Au Shopping, visible sous le col au dos de la tenue.

L'OL apporte une précision

Leur absence est évidemment la conséquence d’un contrat expiré, mais ne signifie par pour autant une fin de collaboration définitive. Contacté par nos confrères, l’Olympique Lyonnais affirme que certains sponsors pourraient simplement connaître une « redéfinition de périmètre afin d’être plus adapté aux attentes des marques et annonceurs ». Ces partenaires pourraient donc changer les termes du contrat, sachant que le club rhodanien possède plusieurs niveaux de sponsoring, avec les « partenaires premium » pour les plus importants, ainsi que « partenaires majeurs », les « partenaires officiels » et les « fournisseurs officiels ».

Outre Congo Brazzaville et Au Shopping, qui faisaient partie de ses « partenaires majeurs », l’Olympique Lyonnais n’a pas souhaité préciser quels étaient ses autres collaborateurs concernés par des changements. Mais la source révèle du changement pour les « partenaires officiels » Betclic et ComAve, ainsi que Mascot Workwear, connu en tant que « fournisseur officiel ». Les observateurs et supporters les plus attentifs ne tarderont pas à constater les nouveautés, que ce soit sur le maillot des Gones ou ailleurs.