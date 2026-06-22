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Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant

PSG22 juin , 8:40
parAlexis Rose
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Intéressé de longue date par le défenseur français Jules Koundé, le Paris Saint-Germain pourrait envoyer Bradley Barcola au FC Barcelone comme monnaie d’échange.
Ouvert depuis quelques jours, le mercato estival est pour l’instant bien calme, notamment dans les grands clubs européens. Ce qui peut paraître logique sachant que la plupart des joueurs importants des cinq championnats majeurs sont actuellement concentrés sur la Coupe du Monde 2026 avec leurs pays respectifs. À partir de la mi-juillet, le marché des transferts va pouvoir s’enflammer.

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Le PSG intéressé par Koundé, le Barça par Barcola

En effet, le journaliste Alex Rodriguez Sanchez a balancé une petite bombe en annonçant que le PSG s'intéresserait de près à Jules Koundé. Très apprécié par Luis Enrique, le latéral droit du Barça serait une vraie cible pour le PSG en vue de la saison prochaine. Et pour recruter le titulaire de l’équipe de France au Mondial 2026 à un prix réduit, Paris envisagerait d’inclure Bradley Barcola dans un deal gagnant-gagnant avec Barcelone.
Pas sûr que cet arrangement soit validé par la direction parisienne, qui ne compte de toute façon pas lâcher l’ancien attaquant lyonnais cet été. De plus, le PSG a déjà Achraf Hakimi dans ses rangs au poste de latéral droit, donc imaginer Koundé revenir en France lors de ce mercato estival ne semble pas vraiment réaliste, comme le fait de voir partir Barcola au Barça. Autant dire que cette rumeur a très peu de chances de se transformer en réalité, même si l'intérêt du PSG pour Koundé est réel et que Barcola est souvent annoncé sur le départ du côté de Paris.
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Derniers commentaires

Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant

???? surtout pas....

OM : « Vous voulez la mort du club ? » Une rumeur qui va trop loin

Grand club européen ??? 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 Dans tes rêves, çà c'était il y a trente ans. Il y a très longtemps que ce n'est plus qu'une rumeur. 😁😁

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tous les entraineurs doivent debuter. Ce qu il. a fait avant Rennes etait bon. A Rennes personne n y arrive,alors que chaque année ils ont une super equipe.... donc resumer une experience à ça, c est vraiment rien avoir dans le citron

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victoire impérative pour montrer de quoi ils sont capables et faire taire tout le monde.

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ACHETÉ 44M et preté avec option d achat. c est bizarre... l option serait obligatoire certainement

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