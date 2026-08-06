MIka Godts au PSG, un incroyable coup de pouce du Barça

En discussions avec l’Ajax Amsterdam pour Mika Godts, le Paris Saint-Germain pourrait bénéficier d’un coup de pouce du FC Barcelone. Les Néerlandais ont la possibilité de remplacer leur ailier par un jeune talent blaugrana.

Mika Godts est encore loin d’une signature au Paris Saint-Germain . Après l’abandon de la piste Yan Diomandé, qui s’apprête à rejoindre le Real Madrid dans le cadre d’un transfert à 140 M€ bonus compris, le club de la capitale a bien jeté son dévolu sur l’ailier de l’Ajax Amsterdam. Mais à l’heure actuelle, il n’existe pas d’accord entre les deux formations. La première offre parisienne, estimée à 40 M€ (+ 5 M€ en bonus), n’a pas suffi pour convaincre les Néerlandais qui attendraient plus de 60 M€ dans cette opération.

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On peut aussi imaginer que le pensionnaire d’Eredevisie ralentit les discussions le temps de trouver le successeur de Mika Godts. Etant donné la politique du club, il s’agira peut-être d’un jeune talent prometteur. C’est pourquoi le sélectionneur des U19 des Pays-Bas Adil Ramzi conseille la piste Shane Kluivert (18 ans), le fils de Patrick Kluivert qui réalise actuellement la pré-saison avec l’équipe première du FC Barcelone. « A terme, il pourrait s'imposer au FC Barcelone. Cela dit, j'aimerais d'abord le voir partir en prêt dans un club d'Eredivisie - peut-être même à l'Ajax, pour remplacer Mika Godts », a envisagé le technicien contacté par Het Laatste Nieuws.

« (…) Les joueurs issus de l'Ajax et du PSV possèdent une bonne technique, mais Shane a une longueur d'avance, a poursuivi Adil Ramzi. Il délivre chaque passe avec fermeté et sur le bon pied. Son contrôle de balle est excellent. C'est ce qu'il a appris à l'académie du Barça. » Malgré le conseil donné, l’Ajax Amsterdam s’intéresse davantage à un coéquipier de Shane Kluivert, à savoir le Suédois Roony Bardghji. Le retour de Noa Lang (Naples) est aussi à l’étude. Ce qui prouve que le transfert de Mika Godts au Paris Saint-Germain est une réelle possibilité.