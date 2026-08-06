OL : Fofana vendu à prix d'or, Lyon remercie le Real

Le RB Leipzig va empocher le jackpot avec la vente de Yan Diomande au Real Madrid pour 140 millions d’euros. Le club allemand est très intéressé par Malick Fofana pour remplacer l’ailier ivoirien.

Le feuilleton Yan Diomande dure depuis plusieurs semaines, mais l’épilogue est proche. Un accord a été ficelé à 99% entre le Real Madrid et le RB Leipzig pour le transfert de l’international ivoirien. Le club merengue va payer bien au-delà des 120 millions d’euros initialement évoqués puisque le montant global de l’opération va atteindre 140 millions d’euros bonus compris. Une indemnité de transfert énorme pour la vente de Yan Diomande, qui va permettre au RB Leipzig de travailler sur sa succession avec sérénité et surtout avec beaucoup d’options.

Parmi les cibles explorées par le club allemand pour occuper le flanc gauche de son attaque la saison prochaine, le nom de Malick Fofana de l’Olympique Lyonnais est en excellente position selon Sacha Tavolieri. « Yan Diomande devrait passer sa visite médicale avec le Real Madrid plus tard cette semaine. Un contrat de cinq ans est prêt. Le RB Leipzig a déjà identifié des alternatives, dont Chemsedine Talbi et Malick Fofana, comme potentiels remplaçants. Dans le meilleur des cas, le club allemand recevra 140 M€ plus une clause de revente de 5 % sur tout transfert futur » a publié sur X le journaliste de Sky Sports.

Grâce au prix XXL déboursé par le Real Madrid pour Yan Diomande, l’OL peut espérer une vente au prix fort de Malick Fofana, si jamais le club allemand en fait sa priorité pour la succession de l’Ivoirien. Car désormais, tous les clubs européens savent que le RB Leipzig a les poches pleines et logiquement, les prix des potentielles cibles du club allemand vont monter. En ce qui concerne Malick Fofana, sa valeur marchande se situe à hauteur de 30 millions d’euros selon Transfermarkt, alors que son contrat court jusqu’en juin 2028 avec les Gones.