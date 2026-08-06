TV : Ligue 1+ sur Canal+, tout s'accélère

La décision prise par la Liga de quitter Beinsports redessine totalement le paysage des droits sportifs à la télévision. Et cela va probablement pousser Canal+ à diffuser DAZN et donc la Ligue 1 sur son bouquet.

C'est une véritable bombe qui est tombée ce jeudi avec l'annonce de la diffusion à partir de la semaine prochaine de la Liga sur DAZN et Disney+ . Si c'est forcément un coup très dur pour la chaîne sportive franco-qatarie, qui a largement contribué à la popularisation du championnat d'Espagne en France, cela impacte également Canal+, qui distribuait Beinsports et pouvait donc mettre en avant la diffusion de la Liga. Un argument que la chaîne dirigée par Maxime Saada ne peut plus avancer, alors que Kylian Mbappé et les autres stars de la Liga reprendront la compétition dans neuf jours. Pour Canal+, qui n'a pas de contrat avec DAZN et Disney+, la seule solution est de trouver un accord avec DAZN et d'avoir ainsi la Liga, mais aussi la Serie A...et surtout la Ligue 1 pour ses abonnés.

Ligue 1+ sur Canal, ça se discute

Pour @anael_tw, et plusieurs spécialistes des médias, le scénario semble écrit d'avance pour Ligue 1+ qui pourrait très vite débarquer sur Canal+, via DAZN. « Maintenant on peut supposer que CANAL+ va chercher à absorber beIN pour fusionner avec son offre SPORT, ce serait la suite logique des choses. Et à court terme tenter une distribution du pack DAZN & Ligue 1+ ? », explique le spécialiste, qui rappelle que Canal+ a un contrat de distribution avec Beinsports jusqu'en 2030 et ne pourra donc pas mettre cette chaîne à l'écart. D'autant que cette dernière diffuse encore la Ligue 2 et la Bundesliga, deux championnats qui ne gèrent que peu d'abonnements.

Du côté de la Ligue de Football Professionnel, on peut remercier Javier Tebas, le patron de la Liga, qui en changeant de diffuseur, a probablement totalement chamboulé le dossier des droits TV de la Ligue 1. Car du côté des clubs de L1, on sait que si Ligue 1+ est disponible dans les offres Canal+, alors le nombre d'abonnés pourrait très sérieusement grimper, même si DAZN prendra sa part en passant.