L’OM tente un coup XXL avec un international français

Limité par ses finances, l’Olympique de Marseille reste à l’affût d’un gros coup. Le club phocéen se verrait bien attirer le milieu français Youssouf Fofana, placé sur le marché des transferts par l’AC Milan.

Les semaines passent et le mercato de l’Olympique de Marseille n’avance pas. Avant de s’activer pour le recrutement, le directeur sportif Grégory Lorenzi doit d’abord récolter des liquidités et alléger la masse salariale à travers des départs. Sauf que les potentiels partants ne s’en vont pas aussi vite que prévu. Des joueurs comme Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emile Hojbjerg animent régulièrement l’actualité mercato. Mais pour le moment, tous appartiennent encore au club phocéen qui reste dans l’incapacité d’entrer dans la deuxième phase de son mercato.

Difficile de dire quand Grégory Lorenzi recevra le top départ. Une chose est sûre, c’est que le dirigeant devra recruter très rapidement. Le successeur de Medhi Benatia prend donc de l’avance en étudiant des pistes accessibles, et sans s’interdire un éventuel gros coup comme Youssouf Fofana. L’Olympique de Marseille a en effet récolté des informations sur la situation du Français à l’AC Milan, révèle le journaliste Luca Cohen. Le pensionnaire du Vélodrome a dû apprendre que le milieu de 27 ans n’était pas retenu par ses supérieurs.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne possède pas le statut d’indésirable. Mais les Rossoneri doivent eux aussi dégraisser pour financer leur recrutement et faire de la place dans leur effectif. Et Youssouf Fofana, absent des premiers choix du nouvel entraîneur Ruben Amorim, fait partie des éléments à sacrifier. Reste à savoir si les Italiens accepteront l’idée d’un prêt avec prise en charge partielle du salaire, sans doute la seule formule a envisageable pour les finances marseillaises, beaucoup moins solides que celles du Stade Rennais également intéressé par l’international français.