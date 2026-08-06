L’OM tente un coup XXL avec un international français
Youssouf Fofana

L’OM tente un coup XXL avec un international français

OM06 août , 12:00
parEric Bethsy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Limité par ses finances, l’Olympique de Marseille reste à l’affût d’un gros coup. Le club phocéen se verrait bien attirer le milieu français Youssouf Fofana, placé sur le marché des transferts par l’AC Milan.
Les semaines passent et le mercato de l’Olympique de Marseille n’avance pas. Avant de s’activer pour le recrutement, le directeur sportif Grégory Lorenzi doit d’abord récolter des liquidités et alléger la masse salariale à travers des départs. Sauf que les potentiels partants ne s’en vont pas aussi vite que prévu. Des joueurs comme Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emile Hojbjerg animent régulièrement l’actualité mercato. Mais pour le moment, tous appartiennent encore au club phocéen qui reste dans l’incapacité d’entrer dans la deuxième phase de son mercato.

Lire aussi

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nomL'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom
Difficile de dire quand Grégory Lorenzi recevra le top départ. Une chose est sûre, c’est que le dirigeant devra recruter très rapidement. Le successeur de Medhi Benatia prend donc de l’avance en étudiant des pistes accessibles, et sans s’interdire un éventuel gros coup comme Youssouf Fofana. L’Olympique de Marseille a en effet récolté des informations sur la situation du Français à l’AC Milan, révèle le journaliste Luca Cohen. Le pensionnaire du Vélodrome a dû apprendre que le milieu de 27 ans n’était pas retenu par ses supérieurs.
Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne possède pas le statut d’indésirable. Mais les Rossoneri doivent eux aussi dégraisser pour financer leur recrutement et faire de la place dans leur effectif. Et Youssouf Fofana, absent des premiers choix du nouvel entraîneur Ruben Amorim, fait partie des éléments à sacrifier. Reste à savoir si les Italiens accepteront l’idée d’un prêt avec prise en charge partielle du salaire, sans doute la seule formule a envisageable pour les finances marseillaises, beaucoup moins solides que celles du Stade Rennais également intéressé par l’international français.
Articles Recommandés
Pavel Sulc - Olympique Lyonnais
OL

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

Om Hojbjerg Exige Un Bon De Sortie
OM

OM : Hojbjerg exige un bon de sortie

Psg Chevalier Nest Pas Nul Il A Une Derniere Chance
PSG

PSG : Chevalier n'est pas nul, il a une dernière chance

ol apres son depart perri poursuit textor en justice perri 2 398490
OM

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Fil Info

07 août , 15:00
L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc
07 août , 14:30
OM : Hojbjerg exige un bon de sortie
07 août , 14:00
PSG : Chevalier n'est pas nul, il a une dernière chance
07 août , 13:30
Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM
07 août , 13:00
Didier Deschamps a refusé cette demande honteuse
07 août , 12:40
L'OL offre Caleta-Car à une seule condition
07 août , 12:20
Mercato débloqué, l’OM envoie une offre pour Hassan
07 août , 12:00
PSG : 170ME pour Barcola, alerte rouge à Liverpool
07 août , 11:30
« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading