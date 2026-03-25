PSG : Le prix de Koundé est tombé, Paris recule

De toute façon faudra bien aussi trouver une solution sans lui on le gardera pas éternellement et je pense comme tu dis que gouiri peut faire le job
Enfin quelqu'un de censé
Aaah Nasser va mettre ce qu'il faut sous la table une fois de plus
C'est courageux de ta part,de répondre à un bots
Coup d'épée dans l'eau🤷
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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Jules Koundé : « Les gens sur les réseaux disent que je suis en dépression, mais il y a des moments où je suis juste yomb. Tout va bien, j’ai le moral, ne vous inquiétez pas ! » « La vidéo avec Raphinha et Lamine qui rigolent ? J’ai commencé sur le banc, j’étais énervé et je