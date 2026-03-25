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Jules Koundé

PSG : Le prix de Koundé est tombé, Paris recule

PSG25 mars , 6:30
parQuentin Mallet
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Autrefois joueur indispensable du FC Barcelone, Jules Koundé est de plus en plus poussé vers la sortie par sa direction, laquelle espère pouvoir récupérer un très gros pactole grâce à une vente l'été prochain. Le PSG est prévenu.
Nous ne sommes qu'au mois de mars et la valse du mercato estival a déjà commencé. Depuis l'Espagne, on affirme qu'Achraf Hakimi a émis le souhait de retourner au Real Madrid l'été prochain. Si son départ semble encore bien loin d'être acté, le latéral droit marocain laisserait un très gros vide au Paris Saint-Germain. Pour le remplacer, le champion d'Europe en titre a coché le nom de Jules Koundé parmi d'autres pistes. L'international français, plus en difficulté cette saison que lors des précédentes, est de moins en moins considéré comme indispensable au sein de l'effectif du Barça. A tel point que la direction sportive catalane envisage de plus en plus de profiter de sa cote encore élevée pour tirer profit d'une vente importante l'été prochain.

Jules Koundé va coûter cher

Concernant le dossier Jules Koundé, El Nacional a fait une nouvelle mise à jour en indiquant le prix fixé par Joan Laporta et Deco. Selon le quotidien catalan, il faudra arriver avec 80 millions d'euros sur la table pour entamer des négociations avec le FC Barcelone. Sur ce coup-là, le directeur sportif blaugrana est formel, il entend bien récupérer le plus possible en cas de vente de celui qui a longtemps été infatigable afin de renforcer la défense centrale et le secteur offensif.
En tout cas, si le PSG veut s'approprier le dossier, il devra faire avec une concurrence rude : l'Inter Milan veut profiter des discussions déjà entamées avec le Barça pour Alessandro Bastoni afin de se glisser dans la course à Jules Koundé. Chelsea suit aussi de loin sa situation, même si la récente prolongation de Reece James fait office de contrepoids à cette rumeur.
J. Koundé

J. Koundé

FranceFrance Âge 27 Défenseur

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Friendly International

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Champions League

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La Liga

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Copa Del Rey

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