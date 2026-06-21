EdF : Barcola donne un gros mal de tête à Deschamps

Sur le banc face au Sénégal lors du premier match, Bradley Barcola a réalisé une superbe entrée, inscrivant le deuxième but des Bleus. L'ailier gauche du PSG tient la corde pour démarrer contre l'Irak ce lundi.

Didier Deschamps ne s'en cache pas, il dispose d'un réservoir offensif impressionnant lors de cette Coupe du monde avec l'équipe de France. Face au Sénégal lors de la première journée, le sélectionneur des Bleus avait fait le choix d'aligner Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué pour épauler Kylian Mbappé. L'animation a globalement été satisfaisante, surtout en seconde période après le repositionnement de l'attaquant du Bayern Munich dans l'axe. Quelques changements sont néanmoins à prévoir face à l'Irak lundi soir. Désireux de concerner le plus de joueurs possibles, Didier Deschamps pourrait notamment titulariser Bradley Barcola dans le couloir gauche à la place de Désiré Doué.

Barcola fait réfléchir le staff des Bleus

L'ailier formé à l'Olympique Lyonnais a marqué des points lors de son entrée contre le Sénégal et donne quelques maux de tête à Didier Deschamps selon Ludovic Obraniak. « Sa rentrée fait qu’il pose des questionnements au staff des Bleus, puisque cette rentrée est hyper convaincante. Il apporte tout de suite un changement radical. Il met le deuxième but qui nous permet de nous mettre à l’abri. Il a gagné ses galons d’être revu » estime le chroniqueur de l'Equipe du Soir avant de poursuivre.

« Je savais qu’il y avait quand même une balance entre les deux dès le départ. Après, j’ai une autre vision sur le deuxième match. Puisque c’est l’équipe, l’Irak, la plus faible du groupe qu’on va rencontrer, à qui la Norvège en a passé quatre, j’ai plutôt une vision de faire tourner sur cette rencontre. Moi, ce que j’aime, c’est la dynamique de tournoi. Imaginons que tu torpilles l’Irak, donc tu vas un peu faire tourner contre la Norvège. A ce moment-là, cela veut dire qu’entre le deuxième match et les seizièmes de finale, il va se passer dix jours. Cela veut dire dix jours sans compétition pour les titulaires. Ca, c’est quelque chose qui me gêne dans une dynamique de tournoi » a analysé l'ancien joueur du LOSC.

Une réflexion sans doute menée depuis plusieurs jours par le staff de Didier Deschamps, qui sait à quel point une bonne répartition des temps de jeu est importante pour aller loin dans une Coupe du monde. Ce qui devrait profiter à un Bradley Barcola qui a bien mérité une titularisation.