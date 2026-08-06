Akliouche lors du match PSG-Monaco
Akliouche (AS Monaco)

PSG : Akliouche arrive ce jeudi à Paris

PSG06 août , 10:10
parClaude Dautel
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Le dossier Maghnes Akliouche va se concrétiser ce jeudi. Fabrizio Romano annonce que l'ailier international français de l'AS Monaco va arriver dans les prochaines heures à Paris avec son agent.
Sauf énorme retournement de situation, Maghnes Akliouche sera un joueur du Paris Saint-Germain avant ce week-end. Le journaliste italien, spécialiste du mercato, annonce que l'attaquant de l'AS Monaco a embarqué dans un avion à destination de la capitale ce jeudi, en compagnie de son agent, et que tout va donc s'accélérer pour celui qui sera le premier renfort des champions d'Europe cet été, mais pas le dernier. Lucas Digne devrait en effet rapidement rejoindre l'effectif de Luis Enrique.
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Derniers commentaires

Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

Et toi Serge, avec ta bouche-anus qui raconte que de la merde, tu te permets de traiter les gens de fouine 😂

TV : OM-Athletic Bilbao, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Orange vélodrome ..... !! C'est ou ??

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Qu'on aime ou que lon aime pas il a fait venir du beau monde que meme pas en rêve tu aurais pu l'esperer moi j'en veux plus a mac court qui na pas suivie contre vents et marées et qui ferme le robinet a la premiere déconvenue... faut avoir moyen de ses ambitiion et accepter de pouvoir se planter sur X millions d'euros, regarde PSG si le prince avait fermé le robinet apres les echec a plusieurs centaine de millions comme draxler, Jésé, et tant d'autre... si tu veut réussir tu envoie la caillasse quitte a ne pas avoir peur de te planter .. cest tout

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Le problème de MC Court c'est qu'il a quand même cautionné ce que faisait Longoria et s'il y a un coupable c'est bien lui. Quand à la relégation en Ligue 2, je n'y crois pas du tout.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

oui oui bien sur. on sait tkt

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