Le PSG prépare une offre à 85ME et oublie Diomandé
Eli Junior Kroupi

Le PSG prépare une offre à 85ME et oublie Diomandé

PSG19 juil. , 12:00
parClaude Dautel
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Yan Diomandé est au coeur d'une bataille entre agents et le Paris Saint-Germain semble vouloir se tourner vers un autre dossier. Le nom d'Eli Kroupi revient subitement à la Une.
Officiellement représenté par Roc Nation, l'agence qui appartient à Jay Z, Yan Diomandé est au coeur d'une énorme embrouille juridique au moment où son départ de Leipzig est évoqué. En effet, au moment de changer d'agent en début d'année, le joueur aurait signé un accord sous seing privé qui stipulerait que toute négociation concernant un départ du club allemand devra passer par son ancien agent, Maxidel Management. Une fois parti de Leipzig, alors la carrière de l'international ivoirien serait gérée uniquement par Roc Nation. Le dossier est tellement flou, que le Paris Saint-Germain ne serait plus aussi déterminé que cela à faire signer le jeune attaquant de 19 ans. Et c'est pour cela que désormais le PSG travaille de nouveau activement sur la piste d'Eli Kroupi.

Le PSG se tourne vers Kroupi

Les dirigeants parisiens, et notamment Luis Enrique, apprécient le profil de l'attaquant formé à Lorient et désormais sous contrat jusqu'en 2030 avec Bournemouth. Cependant, le club anglais réclame 100 millions d'euros pour laisser partir l'international Espoirs français, sachant que plusieurs clubs, notamment Barcelone, Madrid, le Bayern ou bien encore les deux clubs de Manchester sont venus aux renseignements. Du côté du Paris Saint-Germain, les choses sont claires dans ce dossier, comme le confirme Abdel Hamed, un insider parisien souvent bien renseigné. Selon lui, le PSG est effectivement très chaud concernant Elie Kroupi, mais pas au point de faire des folies. « Luis Enrique préfère le profil de Kroupi. Si Bournemouth qui estime le joueur à 100 M est prêt à baisser son prix aux alentours des 80/85, le PSG pourrait se positionner », précise l'insider.

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Hélas pour le Paris Saint-Germain, Bournemouth est redoutable lors des négociations et les responsables du club de la capitale le savent. L'an dernier, afin de faire venir Illya Zabarnyi, les discussions avaient duré des semaines, la formation de Premier League se montrant intraitable concernant le prix du défenseur ukrainien. Pendant longtemps Luis Campos a pensé pouvoir faire reculer Bournemouth, mais cela n'avait pas été le cas et Paris avait recruté Illya Zabarnyi au prix fort puisque Paris avait lâché 63 millions d'euros. On voit mal pourquoi l'équipe anglaise serait plus tendre concernant le départ d'une de ses valeurs sûres, Elie Kroupi.
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Ça va pas marcher parce que en Italie y a pas un bon réservoir de joueurs

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Je pense que tu n'as pas vraiment compris toute l'importance que représente Kylian Mbappé dans cette Equipe de France. A l'heure actuelle... sans lui... l'Equipe de France n'y arrive pas. C'est un capitaine exemplaire qui joue au service de l'Equipe contrairement à ce que disent certains crétins. Je ne dis pas qu'il faut absolument construire une Equipe de France autour de lui.... mais au moins... autour d'un noyau de deux ou 3 joueurs dont Kylian Mbappé en ferait parti. Par ailleurs... il y a un vrai problème à résoudre du côté des latéraux.

Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

Et pourtant... quand Messi le dopé sera à la retraite... Kylian Mbappé bouffera tous les record du petit tricheur en Coupe du Monde. ^^

OL : Paulo Fonseca va lever un peu le pied

Mdrrr il étaient plus en avance dans la prépa..Les excuses habituels du looser Fonseca pour ne jamais rien assumer ni voir les choses en face.

Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

D'accord tu parles de Mbappe mais quand je te réponds sur le sujet je manque d'objectivité parce que je ne parle pas des autres joueurs, c'est phénoménal ! Pour être clair je ne suis pas du tout anti-Mbappe, c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Par contre je trouve que mettre l'équipe au service d'un seul joueur n'est pas la solution. Chercher tout le temps à lui passer le ballon plutôt qu'à un joueur démarqué, préférer lui faire gonfler son compteur personnel au lieu de celui de l'équipe, lui faire shooter les pénalties alors qu'il n'est pas le meilleur tireur, voilà ce qui plombe une équipe. Si j'étais sélectionneur je commencerai par lui ôter le brassard de capitaine, histoire de lui enlever cette pression, je suis sûr que toute l'équipe en bénéficierait, y compris lui.

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