Le PSG prépare une offre à 85ME et oublie Diomandé

Ça va pas marcher parce que en Italie y a pas un bon réservoir de joueurs
Je pense que tu n'as pas vraiment compris toute l'importance que représente Kylian Mbappé dans cette Equipe de France. A l'heure actuelle... sans lui... l'Equipe de France n'y arrive pas. C'est un capitaine exemplaire qui joue au service de l'Equipe contrairement à ce que disent certains crétins. Je ne dis pas qu'il faut absolument construire une Equipe de France autour de lui.... mais au moins... autour d'un noyau de deux ou 3 joueurs dont Kylian Mbappé en ferait parti. Par ailleurs... il y a un vrai problème à résoudre du côté des latéraux.
Et pourtant... quand Messi le dopé sera à la retraite... Kylian Mbappé bouffera tous les record du petit tricheur en Coupe du Monde. ^^
Mdrrr il étaient plus en avance dans la prépa..Les excuses habituels du looser Fonseca pour ne jamais rien assumer ni voir les choses en face.
D'accord tu parles de Mbappe mais quand je te réponds sur le sujet je manque d'objectivité parce que je ne parle pas des autres joueurs, c'est phénoménal ! Pour être clair je ne suis pas du tout anti-Mbappe, c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Par contre je trouve que mettre l'équipe au service d'un seul joueur n'est pas la solution. Chercher tout le temps à lui passer le ballon plutôt qu'à un joueur démarqué, préférer lui faire gonfler son compteur personnel au lieu de celui de l'équipe, lui faire shooter les pénalties alors qu'il n'est pas le meilleur tireur, voilà ce qui plombe une équipe. Si j'étais sélectionneur je commencerai par lui ôter le brassard de capitaine, histoire de lui enlever cette pression, je suis sûr que toute l'équipe en bénéficierait, y compris lui.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading