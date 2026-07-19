EdF : Le Mondial terminé, un dossier sort sur Désiré Doué

Désiré Doué est passé à côté de son match face à l’Angleterre ce samedi. Le joueur du PSG aurait également agacé certains de ses coéquipiers pendant la Coupe du monde.

L’ équipe de France a terminé sa Coupe du monde sur une mauvaise note en s’inclinant face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place, ce samedi. Titulaire pour l’occasion, Désiré Doué n’a pas livré sa meilleure prestation. Le crack du PSG est même passé à côté de son rendez-vous. L’ancien joueur du Stade Rennais a notamment été impliqué sur l’ouverture du score anglaise. Son attitude sur le terrain et en dehors aurait également agacé certains de ses partenaires. Et ce ne serait pas un problème uniquement lié à cette rencontre face aux Three Lions, à en croire les informations de Romain Molina.

Doué invité à lâcher le ballon

Dans une vidéo publiée sur YouTube consacrée aux coulisses de l’équipe de France durant cette Coupe du monde en Amérique du Nord, le journaliste a en effet livré une révélation concernant Désiré Doué, qui ne se serait pas fait que des amis au sein du groupe :

« Certains ont pas mal reproché, en match ou à l’entraînement, à Désiré Doué de ne pas donner le ballon assez vite. Lui et Cherki voulaient trop le conserver. Par moments, il y a eu ce genre de remarques, que ce soit du côté des joueurs ou du staff. »

Désiré Doué va désormais pouvoir souffler et partir en vacances. La saison aura été particulièrement longue pour le joueur, comme pour ses partenaires du PSG. Dans l’ensemble, il aura encore franchi un cap au plus haut niveau et enrichi son palmarès. Mais sous les ordres de Zinédine Zidane en équipe de France, il devra continuer à progresser, notamment dans sa capacité à jouer davantage pour le collectif. À seulement 21 ans, il n’y a toutefois rien d’alarmant le concernant.