FCN : Kita va recevoir une offre minuscule pour Mohamed

Absent depuis le début de la reprise estivale au FC Nantes, Mostafa Mohamed dispose d’une piste concrète au mercato. Mais pas sûr que celle-ci n’arrive à convaincre l’attaquant égyptien et la direction des Canaris…

Le cas Mostafa Mohamed commence à faire grincer beaucoup de dents du côté de Nantes. Attendu à la reprise de l’entraînement des Canaris le 24 juin dernier, le buteur de 28 ans n’a toujours pas donné signe de vie depuis la descente du FCN en Ligue 2 la saison passée… Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le club jaune et vert, Mohamed reçoit un courrier tous les jours pour lui signifier qu’il ne sera pas payé, sauf que rien ne bouge. Mais alors quel va être l’avenir de Mostafa Mohamed ? Le joueur ne veut pas rester à Nantes pour jouer en L2, et il désire poursuivre sa carrière en Europe. Sauf que pour l’instant, Mohamed ne dispose que d’une piste dans son pays, en Égypte.

Le Pyramids FC prépare une offre de 2,5 ME

« le Pyramids FC n’a pas abandonné l’idée de recruter l’international égyptien Mostafa Mohamed lors du mercato estival ». Si l’attaquant nantais a déjà refusé une première approche du club égyptien, tout en fermant la porte à un transfert vers Al Ahly, le Pyramids FC prépare une offre de 2,5 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat de Mohamed à Nantes. Dans les jours qui arrivent, les dirigeants du club cairote sont prêts à intensifier les négociations en proposant à Mohamed un projet ambitieux tant d’un point de vue sportif que financier. En effet, d’après les informations du site Africafoot . Si l’attaquant nantais a déjà refusé une première approche du club égyptien, tout en fermant la porte à un transfert vers Al Ahly, le Pyramids FC prépare une offre de 2,5 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat de Mohamed à Nantes. Dans les jours qui arrivent, les dirigeants du club cairote sont prêts à intensifier les négociations en proposant à Mohamed un projet ambitieux tant d’un point de vue sportif que financier.

D’autres pistes en Turquie pour Mohamed ?

Transféré définitivement à Nantes en 2023 contre un chèque de 5,75 ME, Mostafa Mohamed dispose encore d’une belle petite côte sur le marché des transferts, malgré plusieurs saisons compliquées. Pas convoqué par l’Egypte pour la Coupe du Monde 2026, l’ancien attaquant de Galatasaray est aussi suivi par plusieurs formations turques, sachant que l’Égyptien a gardé une bonne réputation en Süper Lig. Des clubs saoudiens et qataris sont toujours à l’affût, même si Mostafa Mohamed veut avant tout rester en Europe… mais pas à Nantes, où la fin de son histoire semble actée par Michel Der Zakarian et la famille Kita.