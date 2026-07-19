FCN : Kita va recevoir une offre minuscule pour Mohamed

Quand on voit la nullité de Yaremchuk et de ses deux pieds gauche on se demande bien pourquoi nos jeunes pépites qui eux ont répondu présents lors de leurs brèves apparitions n'ont pas mérité plus de temps de jeu ou ont dû être prêté comme Rodrigues, d'autant plus que nos joueurs étaient déjà cramés au milieu de saison. La gestion d'effectif et des jeunes comme le reste est médiocre chez ce farfelu sans froc de Fonseca
tu auras réussi l'exploit de faire le grand chelem pdt cette coupe du monde ! le roi des footix aura donner que des pronos bidons, il se sera tomber à chaque fois mdr
L'Argentine deviendra t'elle le premier "gagnant" d'une finale (TAB) sans avoir cadré le moindre tir ?
On juge sur l'ensemble.
Dans ton .... ! Mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
Pas de nouvelles, pas d'offres... La situation de Mostafa Mohamed irrite sérieusement le FC Nantes ➡️ l.lequipe.fr/gw6