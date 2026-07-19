Malick Fofana, les médecins sont scotchés

Toujours pas de bonne nouvelle pour Malick Fofana, qui se ressent de sa blessure à la cheville gauche 10 mois après les évènements.

Cela devait être le grand renfort offensif de l’OL cet été, sachant qu’il a manqué quasiment la totalité de la saison dernière. Malgré les vacances, les soins et le repos, Malick Fofana n’est pas disponible pour le stage en Allemagne de cette semaine, et son absence pourrait encore durer de longues semaines. Blessé gravement à la cheville gauche en octobre dernier, le Belge avait tenté de revenir malgré une douleur persistante en fin de saison, sans vraiment convaincre.

Fofana seul absent sur blessure

A la reprise, Fofana n’est toujours pas apte et son état de santé provoque une vive inquiétude au sein du staff lyonnais selon Le Progrès. D’ailleurs, plusieurs spécialistes de la cheville, dont celui qui le suit depuis le début, ont été sollicités pour une expertise qui ne donne pour le moment pas de réponse.

Les problèmes persistants du Diable Rouge à ce niveau étonnent car normalement, après l’intervention subie, la rééducation et le temps passé, l’ailier de l’OL devrait de nouveau être opérationnel. Mais sans faire une Gueida Fofana pour le moment, il est évident que Fofana n’arrive pas à retrouver la plénitude de ses moyens physiques après des débuts prometteurs à Lyon. Il sera en tout cas, en dehors des internationaux, le seul absent majeur de la liste de Paulo Fonseca pour ce stage en Allemagne qui sera moins intensif, a fait savoir l’entraineur portugais, qui a beaucoup travaillé sur le foncier et le physique depuis la reprise.

Seule certitude concernant l’ailier belge, il ne sera pas disponible pour les tours préliminaires de Ligue des Champions, privant l’OL d’un atout offensif qui n’aurait pas été de trop vu le programme qui attend le club rhodanien dans les prochaines semaines.