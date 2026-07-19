L’OM attaqué pour Igor Paixao

L’OM attaqué pour Igor Paixao

OM19 juil. , 20:30
parGuillaume Conte
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Considéré comme un taulier offensif avec Bruno Genesio, Igor Paixao intéresse Leeds, parfaitement capable de mettre 35 ME sur le Brésilien de l'OM.
Il fait partie des rares joueurs que l’OM veut garder, même si cela dépendra des offres. Igor Paixao a réussi à tirer son épingle du jeu la saison dernière, notamment en Ligue des Champions où le Brésilien a su se mettre à son avantage. Recruté par Pablo Longoria pour 30 ME, l’ancien du Feyenoord est considéré comme l’un des éléments majeurs de l’OM version Bruno Genesio, et il aura un rôle de leader offensif en l’absence de Mason Greenwood, parti pour Fenerbahçe. A moins d’une mauvaise surprise.

Paixao, important mais pas intransférable

En effet, club anglais aux poches pleines, Leeds United cherche visiblement son bonheur en France selon le Yorkshire Evening Post. Il scrute notamment la possibilité de recruter Pavel Sulc de l’OL. Mais le nom d’Igor Paixao est également murmuré dans les couloirs d’Elland Road. Leeds cherche un ailier capable d’avoir un impact, comme remplaçant ou comme titulaire. Et surtout, le club anglais connait très bien Paixao, puisqu’il était en concurrence avec l’OM pour le faire signer l’été dernier.
Autant dire que le contact avec ses agents sera facile à prendre. Marseille n’est pas vendeur pour un joueur capital pour la saison à venir, même s’il reste à savoir ce que décidera Stéphane Richard si une offre de 35 millions d’euros, sa valeur actuelle, venait à arriver sur son bureau. Pressé par Frank McCourt de faire des grosses ventes, le président de l’OM a déjà fait savoir qu’aucun joueur n’était intransférable. De quoi motiver des clubs anglais qui savent mettre le bon montant en cas de coup de coeur, même si cela pourrait laisser la formation provençale avec un secteur offensif complètement dépeuplé. Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang sont déjà partis cet été, en plus d’Hamed Traoré.
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Faites pas chier, on doit le garder. Balerdi : 20 Kondogbia : 5M en moins sur la masse salariale Harit : 5 Angel Gomes : 10-15 Maupay : 5 Rulli : 8-10 Médina : 20 voire plus si il finit champion du monde On est à 70M + 25 de Greenwood + prêt de 2M de Traore + 1,5 d aubam : et voilà on a les 100M et une belle masse salarialeen moins Et on ne touche pas à Weah Aguerd Emerson Hojberg Paixao et Gouiri.

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Ça va les 2 comiques ? Barrez vous au tribunal qu'on vous voit plus ici ! Pas un pour rattraper l'autre 🤣🤣🤣

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