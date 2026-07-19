La FIFA aide l’OM, McCourt apprécie

L’OM doit faire face à d’importants problèmes financiers. Toutes les rentrées d’argent seront donc accueillies avec satisfaction dans les prochaines semaines.

’Olympique de Marseille a déjà repris le chemin de l’entraînement et a terminé un court stage en Côte d’Ivoire. Une première étape qui a permis à Bruno Genesio de prendre le pouls de son groupe. Celui-ci sera encore amené à évoluer, avec plusieurs départs mais également des arrivées attendues.

La priorité de la direction phocéenne est claire : réaliser des rentrées d’argent afin de répondre aux exigences de l’UEFA et de la DNCG. Chaque opération sera donc importante dans les prochaines semaines. Et grâce à la présence de joueurs argentins en finale de la Coupe du monde 2026, l’OM va déjà pouvoir bénéficier d’un petit coup de pouce financier.

Marseille se frotte les mains grâce au Mondial 2026

Comme l’a rappelé Le Phocéen ces dernières heures, Marseille devrait en effet toucher un joli chèque grâce aux présences de Facundo Medina et Gerónimo Rulli à la finale du Mondial. Cette somme s’élèverait à un peu plus de 400 000 euros dans le cadre du programme de redistribution mis en place par la FIFA.

À noter que l’OM pourra également compter sur les participations d’Amine Gouiri, Timothy Weah, Derek Cornelius, Nayef Aguerd (qui a fait une partie de la préparation) et Quinten Timber, qui ont eux aussi pris part à la Coupe du monde 2026. De quoi permettre au club de souffler légèrement sur le plan financier avec une enveloppe qui pourrait monter à un million d'euros.

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