Lorenzi

La FIFA aide l’OM, McCourt apprécie

OM19 juil. , 19:30
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM doit faire face à d’importants problèmes financiers. Toutes les rentrées d’argent seront donc accueillies avec satisfaction dans les prochaines semaines.
L’Olympique de Marseille a déjà repris le chemin de l’entraînement et a terminé un court stage en Côte d’Ivoire. Une première étape qui a permis à Bruno Genesio de prendre le pouls de son groupe. Celui-ci sera encore amené à évoluer, avec plusieurs départs mais également des arrivées attendues.
La priorité de la direction phocéenne est claire : réaliser des rentrées d’argent afin de répondre aux exigences de l’UEFA et de la DNCG. Chaque opération sera donc importante dans les prochaines semaines. Et grâce à la présence de joueurs argentins en finale de la Coupe du monde 2026, l’OM va déjà pouvoir bénéficier d’un petit coup de pouce financier.

Marseille se frotte les mains grâce au Mondial 2026 

Comme l’a rappelé Le Phocéen ces dernières heures, Marseille devrait en effet toucher un joli chèque grâce aux présences de Facundo Medina et Gerónimo Rulli à la finale du Mondial. Cette somme s’élèverait à un peu plus de 400 000 euros dans le cadre du programme de redistribution mis en place par la FIFA.
À noter que l’OM pourra également compter sur les participations d’Amine Gouiri, Timothy Weah, Derek Cornelius, Nayef Aguerd (qui a fait une partie de la préparation) et Quinten Timber, qui ont eux aussi pris part à la Coupe du monde 2026. De quoi permettre au club de souffler légèrement sur le plan financier avec une enveloppe qui pourrait monter à un million d'euros.

Lire aussi

Genesio dévoile la nouvelle attaque de l’OMGenesio dévoile la nouvelle attaque de l’OM
La saison prochaine, les pensionnaires du Stade Vélodrome devront toutefois se montrer particulièrement vigilants concernant leur train de vie. Bruno Genesio sait que les moyens seront revus à la baisse, mais il compte malgré tout tout mettre en œuvre pour permettre à l’Olympique de Marseille de jouer les premiers rôles en Ligue 1. L’été est encore loin d’être terminé sur la Canebière, et de nombreux mouvements sont encore attendus.
Articles Recommandés
Malick Fofana Les Medecins Sont Scotches
OL

Malick Fofana, les médecins sont scotchés

Lom Attaque Pour Igor Paixao
OM

L’OM attaqué pour Igor Paixao

Edf Le Mondial Termine Un Dossier Sort Sur Desire Doue
Equipe de France

EdF : Le Mondial terminé, un dossier sort sur Désiré Doué

Argentine Espagne Les Compos 21h Sur Bein 1 Et M6
Mondial 2026

Argentine - Espagne : les compos (21h sur BeIN 1 et M6)

Fil Info

19 juil. , 21:00
Malick Fofana, les médecins sont scotchés
19 juil. , 20:30
L’OM attaqué pour Igor Paixao
19 juil. , 20:00
EdF : Le Mondial terminé, un dossier sort sur Désiré Doué
19 juil. , 19:08
Argentine - Espagne : les compos (21h sur BeIN 1 et M6)
19 juil. , 19:00
MU soutient l’Argentine et se prend un torrent d’insultes
19 juil. , 18:40
Paris Sportifs : Une offre en or de dernière minute pour Espagne-Argentine
19 juil. , 18:31
L'OL envoie Enzo Molebe à Nice
19 juil. , 18:00
EdF : Cherki se prend pour qui ? Un journaliste pète les plombs
19 juil. , 17:30
PSG : La blessure qui change tout

Derniers commentaires

OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

historiquement regarde nos ventes...on sait pas vendre

Malick Fofana, les médecins sont scotchés

Cheville trop fragile

L’OM attaqué pour Igor Paixao

Faites pas chier, on doit le garder. Balerdi : 20 Kondogbia : 5M en moins sur la masse salariale Harit : 5 Angel Gomes : 10-15 Maupay : 5 Rulli : 8-10 Médina : 20 voire plus si il finit champion du monde On est à 70M + 25 de Greenwood + prêt de 2M de Traore + 1,5 d aubam : et voilà on a les 100M et une belle masse salarialeen moins Et on ne touche pas à Weah Aguerd Emerson Hojberg Paixao et Gouiri.

Argentine - Espagne : les compos (21h sur BeIN 1 et M6)

Ça va les 2 comiques ? Barrez vous au tribunal qu'on vous voit plus ici ! Pas un pour rattraper l'autre 🤣🤣🤣

EdF : Le Mondial terminé, un dossier sort sur Désiré Doué

A tu regardé le match ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading