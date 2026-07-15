Le PSG refuse de payer 120 ME pour Diomandé

Le PSG refuse de payer 120 ME pour Diomandé

PSG15 juil. , 17:10
parCorentin Facy
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Le PSG est très intéressé par la signature de l’ailier ivoirien du RB Leipzig Yan Diomandé. Le club parisien n’a en revanche pas l’intention de s’aligner sur les exigences du club allemand, qui réclame 120 millions d’euros.
Le Paris Saint-Germain souhaite profiter de ce mercato estival pour régénérer une partie de son effectif. Le club parisien a déjà finalisé la venue de Lucas Digne en provenance d’Aston Villa pour doubler le poste de Nuno Mendes. Le secteur offensif sera un autre chantier important de Luis Campos et de Luis Enrique. Sur le poste d’ailier, le club parisien souhaite anticiper un potentiel départ de Bradley Barcola, à qui il ne reste plus que deux ans de contrat. Yan Diomandé a été identifié comme le joueur idéal pour renforcer les rangs parisiens. A seulement 19 ans, l’international ivoirien sort d’une très belle saison au RB Leipzig avec 13 buts et 10 passes décisives.
De quoi convaincre le board parisien d’en faire une priorité et de rapidement convaincre Yan Diomandé de rejoindre le double champion d’Europe en titre. Si l’accord avec le joueur n’a pas été difficile à trouver, s’entendre avec Leipzig est bien plus délicat pour le PSG. A tel point que le club Bleu et Rouge envisage sérieusement de jeter l’éponge selon Bild. La preuve, le média allemand rapporte qu’en interne, au sein du RB Leipzig, on estime qu’il est « peu probable » qu’un club accepte de poser 120 millions d’euros sur la table pour recruter Yan Diomandé.

Leipzig ne baissera pas le prix de Diomandé

On pourrait croire que cela va encourager Leipzig à revoir ses prétentions à la baisse, mais ce n’est pas du tout le cas selon le média spécialisé. Au contraire, la formation allemande n’a pas envie de brader son joueur et va lui proposer une offre de prolongation pour étendre son contrat au-delà de 2030 avec sans doute une revalorisation salariale à la clé. Si personne ne s’aligne sur le prix fixé pour Diomandé, alors Leipzig veut en profiter pour le conserver une saison de plus. La formation allemande sait qu’elle aura de nouveau des offres dans un an. Une position très ferme -pour l’instant- qui annule tout transfert au PSG ou ailleurs, tandis que Liverpool est également intéressé depuis plusieurs semaines.

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Je ne vois pas l’intérêt de diriger des clubs si tu en es incapable. Tu restes chez toi maintenant mon petit Gérard.  stp. Le football français te remercie.

Jun-ho Bae à l'OL, la pression monte

Si il n'est pas retenu par Stoke City (D2) je trouve ça assez inquiétant perso....

OM : Aubameyang n'est pas dans l'avion, il change de destination

Encore un salaire en moin on respecte la DNCG donc pas de descente.

Officiel : La DNCG relègue Bordeaux en Régional 1

Pas du tour on prendra pas cette direction vue qu’on baisse notre masse salarial et on recupere de l’argent vous avez envie mais les reve ces la nuit.

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