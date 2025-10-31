Le PSG prend une décision radicale au mercato

Désiré Doué de nouveau blessé, Ousmane Dembélé en reprise au ralenti, le PSG est amoindri devant. Mais Luis Campos et Luis Enrique n'ont aucune intention de prendre un joueur pour faire le nombre devant.

Bricoler sur quelques matchs, ce n’est pas quelques chose qui effraye Luis Enrique, qui adore puiser dans le centre de formation ou innover tactiquement pour correspondre aux besoins. L’entraineur parisien l’a fait au milieu de terrain et en attaque ces deux derniers mois, devant la cascade de blessures. Pour le moment, le bilan est rassurant avec une première place d’un cheveu en Ligue 1, et un parcours parfait en Ligue des Champions où le PSG parvient toujours à hausser son niveau de jeu.

Mais faire une saison entière avec des joueurs qui entrent et sortent de l’infirmerie, cela va finir par se payer à un moment. Le fait de n’avoir recruté que deux joueurs l’été dernier ne convainc pas grand monde. Mais il en faut plus pour ébranler le club de la capitale et ses dirigeants.

Ainsi, selon les informations du Parisien , malgré la rechute de Désiré Doué qui sera encore absent plusieurs semaines, le PSG n’a pas l’intention de précipiter un recrutement en attaque, et continuera de compter sur les joueurs valides de l’effectif, sans en rajouter.

« Selon nos informations, la cascade de blessures depuis le début de saison ne sera pas un motif de recrutement - ce qui ne signifie pas qu’il n’y aura pas de renforts », écrit ainsi le journal francilien dans ses colonnes. Ainsi, le PSG recrutera s’il en ressent le besoin et l’opportunité, mais ne le fera pas pour remplacer ponctuellement un joueur en particulier.

Attention toutefois à l’explosion chez certains joueurs, surtout qu’un élément comme Désiré Doué permettait, grâce à sa polyvalence, à de nombreux éléments de souffler. Désormais, les solutions se sont raréfiées d’un coup pour Luis Enrique, qui fait néanmoins confiance à Luis Campos pour proposer une éventuelle plus value, mais ne surtout pas faire venir un joueur pour faire le nombre.

Pour les deux « Luis » du PSG, l’effectif actuel est parfaitement capable de répondre présent sur tous les tableaux. Il reste à savoir si la recette appliquée la saison dernière, avec un petit groupe inamovible qui n’a pas été touché par les blessures, pourra se reproduire malgré les pépins physiques actuels.