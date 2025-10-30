Le PSG arrive, l'arnaque est parfaite en Espagne

Après être allé à Barcelone, le PSG repart en Espagne en décembre pour une belle affiche contre l'Athletic Bilbao. Le club basque a gonflé ses prix tout en s'assurant des guichets fermés.

Considéré, jusqu’à la saison dernière, comme un club capable de payer très cher pour s’offrir des stars, mais sans jamais parvenir à s’imposer, le PSG a vu le regard des observateurs changer. Les solides matchs de Ligue des Champions et la démonstration en finale de Ligue des Champions ont fait basculer le club de la capitale dans une autre dimension. Désormais, le Paris SG est même cité en modèle pour sa capacité à bien jouer, être fair-play, réussir à s’imposer avec la manière et dans des organisations tactique souvent repensées par Luis Enrique.

Un carton plein donc qui a permis aussi de changer le regard. La preuve avec le match du mois de décembre entre l’Athletic Bilbao et le PSG. La formation basque a mis les places en vente au grand public en cette fin de semaine pour cette rencontre, et le prix a fait bondir. Les premiers prix sont à 140 euros, derrière les buts et en hauteur, et cela monte rapidement proche des 500 euros pour les dernières loges disponibles.

La qualification en Ligue des Champions, la venue du PSG et l’assurance d’avoir un stade plein à San Mames, permettent au club basque de mettre ces tarifs exorbitants. Il faut dire qu’en limitant à 45.000 le nombre de ses abonnés, Bilbao est certain de remplir son stade de 53.331 places à chaque match ou presque. Surtout que 7.000 personnes sont sur liste d’attente pour s’abonner, attendant chaque été qu’un membre ne renouvelle plus son pass pour en profiter.

Résultat, selon le journal basque El Correo, il ne reste déjà plus qu’une petite poignée de billets en vente pour le match face au PSG, et tout va finir par partir assez rapidement pour cette rencontre qui n’aura lieu qu’au courant du mois de décembre. L’effet Paris SG, mais aussi celui d’un football pas forcément abordable dans ses tarifs, mais qui attire toujours autant de monde pour ses plus belles affiches.