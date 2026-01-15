ICONSPORT_282221_0500

Le PSG ouvre brutalement son mercato

PSG15 janv. , 18:20
parGuillaume Conte
0
Pas de recrues au PSG pour le mois de janvier ? Pas si vite annonce Luis Enrique, persuadé que son club répondra présent s'il y a un coup intéressant à faire.
Battu par le Paris FC, le PSG a au moins confirmé qu’il n’était pas intouchable en France. C’est un premier titre de perdu sur cette saison et les supporters parisiens espèrent certainement que ce sera le seul. Mais en Ligue 1, le RC Lens a réussi à prendre les devants, et Paris est loin d’être impérial pour le moment. De quoi mettre en avant l’effectif toujours très juste sur le plan numérique de Luis Enrique. L’entraineur parisien a d’ailleurs surpris tout le monde ce jeudi en conférence de presse en relançant la possibilité de recruter cet hiver.
Pour le technicien espagnol, impossible de déclarer, comme certains de ses dirigeants, que le mercato est fermé au PSG. « Bien sûr, on est ouvert mais pas par rapport à la défaite du dernier match. On est tout le temps ouvert, on est ouvert à chaque opportunité. Mais ce que j’ai vu de l’équipe, c’est très positif. On est ouvert et prêt mais sans aucune précipitation », a livré l’ancien coach du FC Barcelone.
Le PSG reste attentif au marché, et ne s’interdit pas de faire des mouvements s’il le juge utile. Toutefois, à en croire Luis Enrique, le niveau de son équipe n’est pas le problème pour les derniers matchs mitigés. L’entraineur du PSG a surtout pointé le manque d’efficacité de son équipe. L’occasion pour Paris de se pencher sur un joueur offensif capable d’apporter de la fraicheur et du réalisme, comme ce fut le cas l’hiver dernier avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia qui a clairement transformé le visage du PSG ?
Le message est en tout cas lancé, le champion de France en titre se donne encore deux semaines pour voir s’il n’y a pas une bonne opération à faire sur le mercato.

Lire aussi

PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !
Le PSG prend sa revanche sur Kylian MbappéLe PSG prend sa revanche sur Kylian Mbappé
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270673_0327
Rennes

Le Rennes de Pinault défie l'Arabie Saoudite

om himad abdelli dit oui a marseille iconsport 246009 0059 384847
OM

L'OM se fait secouer par Angers, il va falloir payer !

ICONSPORT_249289_0178
Rennes

Rennes : Un flop revendu à un prix bizarre

Fil Info

15 janv. , 18:40
Le Rennes de Pinault défie l'Arabie Saoudite
15 janv. , 18:00
L'OM se fait secouer par Angers, il va falloir payer !
15 janv. , 17:30
Rennes : Un flop revendu à un prix bizarre
15 janv. , 17:00
Le PSG veut une autre star du Bayern
15 janv. , 16:30
Youssouf Fofana en vente, l’OM vise un record
15 janv. , 16:18
France : Deux matchs avant le Mondial, les dates sont tombées
15 janv. , 16:03
OL : Départ imminent, Orel Mangala a quatre offres
15 janv. , 15:46
Officiel : Faivre a bien choisi Auxerre

Derniers commentaires

TV : Canal+ répond à la LFP

De toutes façons La LFP dans quelques mois viendra frapper à la porte de Canal parce qu'il est impossible que la chaîne L1+ tienne avec si peu d'abonnés.

PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !

L’OM va peut etre vendre Greenwood 100 M€... et devra en donner 50 à MU. En même temps le PSG fait une vente à 150 M€ qu’il encaissera en totalité !!! On n’est vraiment pas dans le même monde... tu m'étonnes que les parisiens se moquent des autres!! Franchement ils n’ont pas tort.........

L'OM se fait secouer par Angers, il va falloir payer !

On attend cet été, il est gratuit

OL : Départ imminent, Orel Mangala a quatre offres

dans l'article le joueur a 23ans, dans la fiche du joueur sous l'article il en a 27...en vrai il en a 41.

Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

Vs êtes bien classés, aucun doute la dessus, pas d'inquiétude sur ce point mais normal de se baser sur les standards de l'an dernier, ce ont eux, définis par la motivation, l'esprit d'équipe, l'abnégation et l'énergie déployés a chaque match qui ont permis cette saison extra, sans ça, tu passais probablement pas (au choix) arsenal, Liverpool, le bayern, le réal, city Il est évident que sans le collectif, des joeurs de classe mondiale ne font peu ou pas grand chose, le niveau indiv des joueurs nés pas au top Certains avait aussi déclaré que la mise en avant de dembele de la part du club pr le BO alors que d'autres aurait put légitimement y prétendre davantage ont peut etre cassé cette envie de faire l'effort pr les autres, en plus de la fatigue 🤷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading