Le PSG ouvre brutalement son mercato

Pas de recrues au PSG pour le mois de janvier ? Pas si vite annonce Luis Enrique, persuadé que son club répondra présent s'il y a un coup intéressant à faire.

Battu par le Paris FC, le PSG a au moins confirmé qu’il n’était pas intouchable en France. C’est un premier titre de perdu sur cette saison et les supporters parisiens espèrent certainement que ce sera le seul. Mais en Ligue 1, le RC Lens a réussi à prendre les devants, et Paris est loin d’être impérial pour le moment. De quoi mettre en avant l’effectif toujours très juste sur le plan numérique de Luis Enrique. L’entraineur parisien a d’ailleurs surpris tout le monde ce jeudi en conférence de presse en relançant la possibilité de recruter cet hiver.

Bien sûr, on est ouvert mais pas par rapport à la défaite du dernier match. On est tout le temps ouvert, on est ouvert à chaque opportunité. Mais ce que j’ai vu de l’équipe, c’est très positif. On est ouvert et prêt mais sans aucune précipitation », a livré l’ancien coach du FC Barcelone. Pour le technicien espagnol, impossible de déclarer, comme certains de ses dirigeants, que le mercato est fermé au PSG. «», a livré l’ancien coach du FC Barcelone.

Le PSG reste attentif au marché, et ne s’interdit pas de faire des mouvements s’il le juge utile. Toutefois, à en croire Luis Enrique, le niveau de son équipe n’est pas le problème pour les derniers matchs mitigés. L’entraineur du PSG a surtout pointé le manque d’efficacité de son équipe. L’occasion pour Paris de se pencher sur un joueur offensif capable d’apporter de la fraicheur et du réalisme, comme ce fut le cas l’hiver dernier avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia qui a clairement transformé le visage du PSG ?