OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Le dernier but marqué par l'OM contre l'OL, lors de la victoire 3-2 des Phocéens, va faire parler du côté lyonnais.

Dans un Olympico où Lyon s’est retrouvé deux fois devant au score, c’est finalement l’OM qui s’est imposé à la dernière minute sur un but d’Aubameyang qui va faire parler. Du côté lyonnais, on estimait qu’une faute majeure avait été commise sur Tyler Morton au début de l’action, ce qui a permis aux Marseillais de partir en contre-attaque et de marquer. La VAR n’a pas appelé l’arbitre pour revenir sur cette décision qui risque de faire beaucoup parler.

Frère de Tyler Morton, Nathan Morton a directement dégainé sur les réseaux sociaux pour se plaindre d’un arbitrage catastrophique. « Les arbitres de Ligue 1 ne seront jamais de vous étonner. Terriblement mauvais », a lancé le frère du milieu de terrain, qui a décidé de suivre l’aventure du milieu de terrain formé par Liverpool en France.

Sur le terrain, Paulo Fonseca et les Lyonnais ont beau avoir contesté, les arbitres n’ont pas sourcillé et ont estimé que le but était bien valide, ce qui a permis à l’OM de s’imposer dans un match certes nettement dominé par les Marseillais, mais où ces derniers étaient tout de même mal partis à deux reprises.