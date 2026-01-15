PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !

ICONSPORT_279591_0110

La direction du Real Madrid est décidément fan du PSG de Luis Enrique. Après s’être intéressé à Vitinha et Fabian Ruiz, le club espagnol est désormais prêt à faire une folie pour s’offrir Joao Neves.
Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a marqué les esprits en 2024-2025. Vainqueur de tous les titres nationaux et de la Ligue des Champions, le PSG était tout simplement imbattable. Des joueurs comme Dembélé, Doué, Pacho, Hakimi ou Nuno Mendes ont affiché un niveau incroyable, mais que dire des trois milieux de terrain. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Vitinha et Fabian Ruiz ont fait l'objet de multiples rumeurs ces dernières semaines. Les deux joueurs, considérés comme deux des meilleurs du monde à leur poste, sont très courtisés.

Le Real Madrid est bouillant sur Joao Neves

Cela vaut aussi pour Joao Neves. La preuve, le site Fichajes nous apprend que le Real Madrid fait actuellement les yeux doux à l’ancien milieu de terrain portugais de Benfica. Après avoir essuyé les refus du PSG pour Fabian Ruiz et Vitinha, le vice-champion d’Espagne en titre tente sa chance avec Joao Neves. Mais cette fois, le club merengue a décidé de toquer à la porte de Nasser Al-Khelaïfi avec de sérieux arguments. Le média spécialisé lâche une bombe en affirmant que le Real Madrid est prêt à dépenser 150 millions d’euros l’été prochain pour recruter Joao Neves.
Une offre stratosphérique même pour un club de la dimension du PSG quand on sait que le club de la capitale a dépensé -seulement- 60 millions d’euros pour recruter Joao Neves il y a un an et demi. Avec une telle offre, le Real Madrid n’est pas certain d’obtenir l’accord du PSG mais va au moins retenir l’attention de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos. Les deux hommes vont bien réfléchir avant de donner une réponse au Real Madrid, même si Joao Neves est considéré en interne comme un joueur clé de Luis Enrique et à ce titre, il est en théorie intransférable… ou presque.
Avec 150 millions d’euros, le PSG pourrait aisément remplacer Joao Neves en plus de se renforcer en attaque, où l’on déplore depuis le début de la saison un manque d’efficacité de la part des joueurs offensifs. Il sera aussi intéressant de connaître l’avis du joueur portugais sur un possible déménagement à Madrid, alors que son adaptation à Paris a été idéale et qu’il jouit d’un statut de titulaire indiscutable. Voilà en tout cas un nouveau feuilleton qui ne manquera pas de beaucoup faire parler en Espagne comme c’est toujours le cas lorsque cela concerne le Real Madrid et le mercato.

