L1 : L'OM renverse l'OL dans un Olympico fou !

24e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais : 3-2.

Buts : Paixao (52e), Aubameyang (81e, 90e+1) pour l’OM ; Tolisso (3e), Himbert (76e) pour l’OL.

À l’issue d’un Olympico complètement fou, l'Olympique de Marseille a réussi à renverser l'Olympique Lyonnais au bout du temps additionnel grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (3-2).

Très attendu par les suiveurs du football français, le choc des Olympiques commençait très fort puisqu’après seulement quelques minutes de jeu, Lyon climatisait le Vélodrome ! Suite à un ballon perdu sur le côté gauche par Emerson, Endrick servait dans l’axe Tolisso, qui contrôlait du droit avant de tromper Rulli en face-à-face (0-1 à la 3e). Une ouverture du score qui réveillait les Marseillais, puisque les Phocéens mettaient ensuite une pression folle sur le but lyonnais, mais Greif se montrait décisif devant Greenwood (9e, 13e). Par la suite, l’OL était un peu plus dangereux avec Endrick (16e) ou Yaremchuk (45e+7), mais Rulli s’interposait aussi pour maintenir le score de 0-1 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Lyon pensait faire le break assez rapidement mais le but de Tolisso était refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres au départ de l’action (50e). Et dans la foulée, c’est l’OM qui en profitait pour relancer le suspense ! Servi par Hojbjerg sur son côté gauche, Paixao, entré à la pause, repiquait dans l’axe et enroulait une frappe magistrale du droit que Greif ne pouvait qu'effleurer (1-1 à la 52e). Suite à cette égalisation, Lyon poussait et réussissait à repasser devant à l'entame du dernier quart d’heure. Après une passe de l'extérieur d'Endrick, le jeune Himbert se jouait de Balerdi avant d’aller tromper Rulli d’un tir croisé bien placé du gauche (1-2 à la 76e).

Un avantage de courte durée, puisque l’OM égalisait assez vite par l’intermédiaire d’Aubameyang. Sur une passe en hauteur, Paixao trouvait dans la surface l’attaquant gabonais, qui trompait Greif d’une reprise du droit à ras-de-terre (2-2 à la 81e). Chaud bouillant, Aubameyang faisait enfin chavirer tout le Vélodrome en marquant un doublé dans le temps additionnel à la réception d'un centre de Nwaneri (3-2 à la 90e+1) pour offrir un très joli succès à Marseille dans cet Olympico fou face à l' OL