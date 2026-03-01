Ligue 1+ change tout pour se refaire une santé

La Ligue 1 va connaitre un diffuseur unique la saison prochaine, et Ligue 1+ compte en profiter pour changer les habitudes ses abonnés.

La saison prochaine, la Ligue 1 n’aura qu’un seul diffuseur avec l’abandon du dernier match du samedi après-midi par BeIN Sports. Ligue 1+ devra la jouer fine pour présenter un produit dont la LFP aura la totale responsabilité, et les commandes entières. C’est pour ça que, selon les informations de L’Equipe, les dirigeants de la chaine de la Ligue ont bien l’intention de changer les habitudes récentes des téléspectateurs passionnés de Ligue 1.

Quatre matchs dans le multiplex du samedi soir

La principale modification serait la fin du multiplex du dimanche à 17h, pour le mettre le samedi soir à 20h45 comme il y a quelques années. Cela permettra de mettre plus de matchs le soir, avec un rendez-vous le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Et contrairement à ce qu’il se passe actuellement où le multiplex concerne bien souvent trois matchs de la deuxième partie de tableau, un match important sera ajouté pour valoriser ce multiplex, et en faire un rendez-vous de nouveau prisé.

Le but est bien évidemment de séduire les abonnés avec des produits plus attractifs, même si cela représente un risque de voir le multiplex être snobé s’il y a en même temps une rencontre concernant un club majeur inclus dans la même soirée.

Des détails qui restent donc à peaufiner, mais le format des week-ends devrait en tout cas changer pour la saison prochaine, où Ligue 1+ visera de passer enfin franchement le cap du million d’abonnés et s’approcher de l’objectif des deux millions de suiveurs.