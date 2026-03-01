Ligue 1+ change tout pour se refaire une santé

Blablablabla chiale pas les sardines vous ont bouffé !! C'est la honte mais c'est la réalité !!
b&h si desolé pour toi ya bien HJ.... les lyonnais se roulent par etrre a chaque contact. donc des fois l arbitre ne siffle pas mais cb de "fautes"
Mdrrrr tu t'emballes jeune homme vous avez rien fait du match en dehors des 2 buts et une autre occaz d'Imberbe vous avez pris le bouillon et frisé le hold up c'est tout
Donc entre les stat d’Eurosport et ton opinion, tu penses qu’il faudrait se fier à ta perception du.match plutot qu’a des valeurs mesurees??
7 ou 8 matchs qu'on se fait voler il y en a marre Je suis pas un violent mais là c'est bon , faut arrêter au bout d'un moment contre Strasbourg , ils sont meilleurs que nous
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Loading
On sait enfin pourquoi les Lyonnais sont sortis si tard du vestiaire pour l'échauffement 😂 #OMOL