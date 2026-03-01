Chelsea : Il lâche un millard au mercato et avoue ne rien y connaitre

Todd Boehly a racheté Chelsea en 2022 et n’a pas tardé à investir des millions sur le marché des transferts. Pourtant, le businessman américain connaissait peu de choses au football.

Chelsea fait partie des meilleures équipes de Premier League depuis de nombreuses années, mais le départ de Roman Abramovitch aurait pu bouleverser la donne. Le club londonien a rapidement été racheté et a pu compter sur le soutien financier de Todd Boehly. L’homme d’affaires et investisseur américain a injecté d’importantes sommes pour renforcer l’équipe, du moins selon ses intentions. Cependant, les résultats de Chelsea n’ont pas toujours été à la hauteur de ces investissements, ce qui s’explique en partie par le manque d’expérience de Boehly dans le domaine du football et du marché des transferts lorsqu’il est arrivé en Angleterre.

Boehly fait un aveu clair

Dans des propos rapportés par The Touchline, le natif de Bethesda a en effet avoué : « Toute l'équipe dirigeante est partie. Je me suis retrouvé coincé comme directeur sportif par intérim pendant tout un été, sans la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football. La réalité, c'est que vous avez un plan, vous vous y tenez, et lorsque vous obtenez de nouvelles informations, vous changez de cap et vous vous adaptez, et vous n'avez pas honte de vous adapter aux nouvelles informations, mais vous ne pouvez pas faire volte-face.

« On ne peut pas se contenter de faire des allers-retours et essayer de construire quelque chose qui repose vraiment sur l'exécution sur le long terme, sur la mise en place d'une infrastructure et de fondations sur lesquelles on peut continuer à travailler. La première fois est toujours délicate, donc vous allez faire des erreurs ».

Lire aussi Chelsea veut faire pleurer le PSG l'été prochain

Si Chelsea a traversé des périodes compliquées sur le plan sportif au moment de l’arrivée de Boehly, la situation s’est quelque peu améliorée pour les Blues. Le club londonien a même remporté un titre prestigieux à la Coupe du monde des clubs, en battant le PSG en finale de la compétition. Cette victoire a rassuré sur la vision et le projet de l’Américain, même s’il reste nécessaire de mieux cibler les profils sur le marché des transferts pour espérer décrocher des titres encore plus importants à l’avenir.