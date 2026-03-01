wenger a strasbourg boehly se fait doubler boehly 358456

Chelsea : Il lâche un millard au mercato et avoue ne rien y connaitre

Premier League01 mars , 22:30
parHadrien Rivayrand
0
Todd Boehly a racheté Chelsea en 2022 et n’a pas tardé à investir des millions sur le marché des transferts. Pourtant, le businessman américain connaissait peu de choses au football.
Chelsea fait partie des meilleures équipes de Premier League depuis de nombreuses années, mais le départ de Roman Abramovitch aurait pu bouleverser la donne. Le club londonien a rapidement été racheté et a pu compter sur le soutien financier de Todd Boehly. L’homme d’affaires et investisseur américain a injecté d’importantes sommes pour renforcer l’équipe, du moins selon ses intentions. Cependant, les résultats de Chelsea n’ont pas toujours été à la hauteur de ces investissements, ce qui s’explique en partie par le manque d’expérience de Boehly dans le domaine du football et du marché des transferts lorsqu’il est arrivé en Angleterre.

Boehly fait un aveu clair 

Dans des propos rapportés par The Touchline, le natif de Bethesda a en effet avoué : « Toute l'équipe dirigeante est partie. Je me suis retrouvé coincé comme directeur sportif par intérim pendant tout un été, sans la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football. La réalité, c'est que vous avez un plan, vous vous y tenez, et lorsque vous obtenez de nouvelles informations, vous changez de cap et vous vous adaptez, et vous n'avez pas honte de vous adapter aux nouvelles informations, mais vous ne pouvez pas faire volte-face.
« On ne peut pas se contenter de faire des allers-retours et essayer de construire quelque chose qui repose vraiment sur l'exécution sur le long terme, sur la mise en place d'une infrastructure et de fondations sur lesquelles on peut continuer à travailler. La première fois est toujours délicate, donc vous allez faire des erreurs ».

Si Chelsea a traversé des périodes compliquées sur le plan sportif au moment de l’arrivée de Boehly, la situation s’est quelque peu améliorée pour les Blues. Le club londonien a même remporté un titre prestigieux à la Coupe du monde des clubs, en battant le PSG en finale de la compétition. Cette victoire a rassuré sur la vision et le projet de l’Américain, même s’il reste nécessaire de mieux cibler les profils sur le marché des transferts pour espérer décrocher des titres encore plus importants à l’avenir.
0
Derniers commentaires

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Ouinnnn ouinnnn l'OLFP n'a pas fait en sorte que vous marquiez assez ouinnnn ouinnnn

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Ca chiale et ca rage côté lyonnais comme toujours en cas de déroute plutôt que se remettre en question. Les types ont encore passé leur temps par terre à simuler et rouler bouler pendant des heures. Ces minables sans couilles se sont fait marcher dessus point barre ça ne méritait rien.

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Fonseca qui préfère ne pas parler au micro de Ligue1+ : J'ai déjà été sanctionné 9 mois, donc je ne préfère pas parler au micro ce soir, merci

L1 : L'OM renverse l'OL dans un Olympico fou !

On a gagné mais on ne vous a pas écrasé, ça été tres juste.... j’avoue que jusqu’a la dernière minute c'était pas évident. Lyon a une excellente équipe. Maintenant il va falloir battre Lens et le PSG pour rester devant l’OM.

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Sauf qu'on perd des joueurs trop souvent sur des tacles assasins non sanctionnés... Ce soir il nous manque 4/5 titulaires ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

