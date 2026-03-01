ICONSPORT_360763_0013

Serie A : La Juventus arrache le nul à la Roma

Serie A01 mars , 22:38
parAlexis Rose
0
27e journée de Serie A :
Stade olympique de Rome.
AS Rome - Juventus : 3-3.
Buts : Wesley Franca (39e), Ndicka (54e), Malen (65e) pour la Roma ; Francisco Conceicao (47e), Boga (78e), Gatti (90e+3) pour la Juve.
Malgré ce nul subi à la dernière seconde de jeu, la Roma de Gian Piero Gasperini reste à la quatrième place de la Série A avec quatre points d’avance sur la Juve de Luciano Spalletti, sixième.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360753_0354
OM

OM : L’incroyable libération de Beye

ICONSPORT_360753_0212
Ligue 1

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

ICONSPORT_360753_0316
Ligue 1

L1 : L'OM renverse l'OL dans un Olympico fou !

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

Fil Info

01 mars , 23:10
OM : L’incroyable libération de Beye
01 mars , 22:52
OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon
01 mars , 22:51
L1 : L'OM renverse l'OL dans un Olympico fou !
01 mars , 22:51
L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée
01 mars , 22:30
Chelsea : Il lâche un millard au mercato et avoue ne rien y connaitre
01 mars , 22:00
Esp : Haaland envoie une star africaine au Barça
01 mars , 21:40
Ligue 1+ change tout pour se refaire une santé
01 mars , 21:20
Eric Roy sans pitié avec les arbitres

Derniers commentaires

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Sauf qu'on perd des joueurs trop souvent sur des tacles assasins non sanctionnés... Ce soir il nous manque 4/5 titulaires ...

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Ya hors jeu de 2 cm mais y a hors jeu

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Arrête d'écrire de la merde... Ça fait plusieurs matchs où vous finissez victorieux sur des miracles plus qu'autre chose... Là il n'y a absolument aucun vol... Au contraire, et comme souvent beaucoup d'antigeux cotés lyonnais. Tu peux rager ...mais rage en silence.

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

a force de crier au loup. hein.....

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Juste ces 3 joueurs pour renforcer l'équipe et le club ca me parait juste

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading