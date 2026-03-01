Serie A : La Juventus arrache le nul à la Roma

27e journée de Serie A :

Stade olympique de Rome.

AS Rome - Juventus : 3-3.

Buts : Wesley Franca (39e), Ndicka (54e), Malen (65e) pour la Roma ; Francisco Conceicao (47e), Boga (78e), Gatti (90e+3) pour la Juve.

Malgré ce nul subi à la dernière seconde de jeu, la Roma de Gian Piero Gasperini reste à la quatrième place de la Série A avec quatre points d’avance sur la Juve de Luciano Spalletti, sixième.