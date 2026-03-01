Marmoush Haaland ICONSPORT_283573_0033

Esp : Haaland envoie une star africaine au Barça

Liga01 mars , 22:00
parCorentin Facy
A la recherche d’un avant-centre pour prendre la suite de Robert Lewandowski la saison prochaine, le FC Barcelone étudie une piste très sexy en Angleterre. Et elle ne mène pas à Erling Haaland.
Qui sera le numéro neuf du Barça la saison prochaine ? C’est la grande question que se posent les supporters du club catalan depuis plusieurs semaines. Moins en forme que la saison dernière, Robert Lewandowski sera en fin de contrat en juin prochain. Son départ est prévu à l’issue de la saison et l’international polonais va logiquement laisser un grand vide chez les Blaugrana. Joan Laporta et Hansi Flick ne doivent pas se louper pour la succession du Polonais, malgré des moyens financiers limités.
Ces dernières semaines, les noms de grandes stars ont été évoqués, à l’instar de Julian Alvarez ou encore Erling Haaland. Deux pistes très onéreuses que Barcelone va peut-être devoir mettre de côté. Ce qui n’empêche pas Deco et les dirigeants de l’actuel leader de la Liga d’être ambitieux selon Ekrem Konur. Le journaliste turc révèle que le FC Barcelone est dans la bataille pour s’offrir Omar Marmoush lors du prochain mercato.

Marmoush pour remplacer Lewandowski ?

L’attaquant égyptien joue très peu à Manchester City, où Erling Haaland est le titulaire indiscutable. Un an et demi après son arrivée en provenance de Francfort, le buteur de 27 ans pourrait s’en aller et une destination telle que le FC Barcelone ne le rendrait évidemment pas insensible. Notre confrère l’affirme, Omar Marmoush est d’ores et déjà d’accord sur le principe pour rejoindre le Barça la saison prochaine et ainsi évoluer avec Lamine Yamal et Raphinha sur le front de l’attaque.

Le PSG veut encore chiper un joueur du BarçaLe PSG veut encore chiper un joueur du Barça
L’Atlético de Madrid, qui se prépare à un éventuel départ de Julian Alvarez en plus de celui d’Antoine Griezmann, est également intéressé. Reste maintenant à savoir quel sera le prix fixé par Manchester City pour un éventuel départ d’Omar Marmoush. Les Citizens avaient payé 75 millions d’euros pour le recruter en provenance de Francfort en janvier 2025. Une somme que Barcelone aura du mal à lâcher mais qui pourrait être inférieure cet été après la saison moyenne de l’Egyptien, auteur de seulement 1 but en Premier League.
Derniers commentaires

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Ouinnnn ouinnnn l'OLFP n'a pas fait en sorte que vous marquiez assez ouinnnn ouinnnn

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Ca chiale et ca rage côté lyonnais comme toujours en cas de déroute plutôt que se remettre en question. Les types ont encore passé leur temps par terre à simuler et rouler bouler pendant des heures. Ces minables sans couilles se sont fait marcher dessus point barre ça ne méritait rien.

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Fonseca qui préfère ne pas parler au micro de Ligue1+ : J'ai déjà été sanctionné 9 mois, donc je ne préfère pas parler au micro ce soir, merci

L1 : L'OM renverse l'OL dans un Olympico fou !

On a gagné mais on ne vous a pas écrasé, ça été tres juste.... j’avoue que jusqu’a la dernière minute c'était pas évident. Lyon a une excellente équipe. Maintenant il va falloir battre Lens et le PSG pour rester devant l’OM.

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Sauf qu'on perd des joueurs trop souvent sur des tacles assasins non sanctionnés... Ce soir il nous manque 4/5 titulaires ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

