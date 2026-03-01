Esp : Haaland envoie une star africaine au Barça

A la recherche d’un avant-centre pour prendre la suite de Robert Lewandowski la saison prochaine, le FC Barcelone étudie une piste très sexy en Angleterre. Et elle ne mène pas à Erling Haaland.

Qui sera le numéro neuf du Barça la saison prochaine ? C’est la grande question que se posent les supporters du club catalan depuis plusieurs semaines. Moins en forme que la saison dernière, Robert Lewandowski sera en fin de contrat en juin prochain. Son départ est prévu à l’issue de la saison et l’international polonais va logiquement laisser un grand vide chez les Blaugrana. Joan Laporta et Hansi Flick ne doivent pas se louper pour la succession du Polonais, malgré des moyens financiers limités.

Ces dernières semaines, les noms de grandes stars ont été évoqués, à l’instar de Julian Alvarez ou encore Erling Haaland. Deux pistes très onéreuses que Barcelone va peut-être devoir mettre de côté. Ce qui n’empêche pas Deco et les dirigeants de l’actuel leader de la Liga d’être ambitieux selon Ekrem Konur. Le journaliste turc révèle que le FC Barcelone est dans la bataille pour s’offrir Omar Marmoush lors du prochain mercato

Marmoush pour remplacer Lewandowski ?

L’attaquant égyptien joue très peu à Manchester City, où Erling Haaland est le titulaire indiscutable. Un an et demi après son arrivée en provenance de Francfort, le buteur de 27 ans pourrait s’en aller et une destination telle que le FC Barcelone ne le rendrait évidemment pas insensible. Notre confrère l’affirme, Omar Marmoush est d’ores et déjà d’accord sur le principe pour rejoindre le Barça la saison prochaine et ainsi évoluer avec Lamine Yamal et Raphinha sur le front de l’attaque.

