OM : L’incroyable libération de Beye

OM01 mars , 23:10
parGuillaume Conte
1
L'OM a gagné son premier match avec Habib Beye sur le banc de touche, et le technicien tout juste arrivé a célébré dignement cette victoire face à l'OL.
Très tendu pendant toute la rencontre, Habib Beye n’avait même pas savouré l’égalisation à 2-2 de son équipe, tant il semblait encore sonné par l’avantage repris par l’OL. Mais sur le but du 3-2 ou au coup de sifflet final, le nouvel entraineur de l’OM s’est totalement lâché visiblement transi par la victoire qui s’est dessinée au dernier moment. Moins volcanique que Roberto De Zerbi pendant le match, Habib Beye l’est en tout cas beaucoup plus pour cette première victoire sur le banc marseillais.
Une victoire bien savourée, même si le chemin est encore long cette saison à Marseille, qui est tout simplement resté en vie pour son objectif de finir sur le podium de la Ligue 1.
1
Derniers commentaires

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Ouinnnn ouinnnn l'OLFP n'a pas fait en sorte que vous marquiez assez ouinnnn ouinnnn

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Ca chiale et ca rage côté lyonnais comme toujours en cas de déroute plutôt que se remettre en question. Les types ont encore passé leur temps par terre à simuler et rouler bouler pendant des heures. Ces minables sans couilles se sont fait marcher dessus point barre ça ne méritait rien.

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Fonseca qui préfère ne pas parler au micro de Ligue1+ : J'ai déjà été sanctionné 9 mois, donc je ne préfère pas parler au micro ce soir, merci

L1 : L'OM renverse l'OL dans un Olympico fou !

On a gagné mais on ne vous a pas écrasé, ça été tres juste.... j’avoue que jusqu’a la dernière minute c'était pas évident. Lyon a une excellente équipe. Maintenant il va falloir battre Lens et le PSG pour rester devant l’OM.

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Sauf qu'on perd des joueurs trop souvent sur des tacles assasins non sanctionnés... Ce soir il nous manque 4/5 titulaires ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

