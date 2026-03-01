ICONSPORT_360733_0069

Eric Roy sans pitié avec les arbitres

Ligue 101 mars , 21:20
parGuillaume Conte
1
Petit exploit du Stade Brestois, qui s'est imposé en infériorité numérique à Metz. Un carton rouge qu'Eric Roy ne digère pas.
Malgré une très bonne partie du match disputé en infériorité numérique, le Stade Brestois a été solidaire et s’est même imposé sur le terrain du FC Metz (0-1). Une réalisation de Ludovic Ajorque a suffi au bonheur des Bretons, qui se seraient bien évités de telles frayeurs. Mais pour un pied lancé sur le tibia de son adversaire, Daouda Guindo a récolté un rouge direct après visionnage de la VAR.

Eric Roy explique sa vision des choses

Une décision qu’Eric Roy ne comprend pas, puisque selon lui son joueur ne faisait que prolonger le geste de sa passe, et n’a pas donné de coup ou de geste visant son adversaire. Pour l’entraineur brestois, les arbitres n’ont jamais joué au football pour donner ce genre de carton rouge.
« Mon joueur est en possession du ballon et fait une passe. Le pied ne s’arrête pas quand on fait une passe, il y a la continuité du geste. À partir du moment où le Messin prend le risque de venir dans la zone de jeu alors qu’il n’est pas en possession, qu’il ne joue pas le ballon, qu’il ne touche pas le ballon, il prend le risque d’être à un moment donné touché par l’adversaire. C’est l’analyse que je fais, je me dis qu’il ne faut jamais avoir joué au ballon pour penser que c’est un carton rouge évident. Ça ne reste que mon analyse, ce serait la même si on avait perdu 3-0 », assure Eric Roy, pour qui les arbitres ont manqué de sensibilité pour mettre un carton rouge là-dessus.
Le débat est lancé, et la victoire acquise à Metz n’empêche pas Eric Roy de donner son avis sur cette décision qui aurait pu être lourde de conséquences.
1
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

Derniers commentaires

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Sauf qu'on perd des joueurs trop souvent sur des tacles assasins non sanctionnés... Ce soir il nous manque 4/5 titulaires ...

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Ya hors jeu de 2 cm mais y a hors jeu

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Arrête d'écrire de la merde... Ça fait plusieurs matchs où vous finissez victorieux sur des miracles plus qu'autre chose... Là il n'y a absolument aucun vol... Au contraire, et comme souvent beaucoup d'antigeux cotés lyonnais. Tu peux rager ...mais rage en silence.

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

a force de crier au loup. hein.....

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Juste ces 3 joueurs pour renforcer l'équipe et le club ca me parait juste

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

