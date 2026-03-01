Eric Roy sans pitié avec les arbitres

Petit exploit du Stade Brestois, qui s'est imposé en infériorité numérique à Metz. Un carton rouge qu'Eric Roy ne digère pas.

Malgré une très bonne partie du match disputé en infériorité numérique, le Stade Brestois a été solidaire et s’est même imposé sur le terrain du FC Metz (0-1). Une réalisation de Ludovic Ajorque a suffi au bonheur des Bretons, qui se seraient bien évités de telles frayeurs. Mais pour un pied lancé sur le tibia de son adversaire, Daouda Guindo a récolté un rouge direct après visionnage de la VAR.

Eric Roy explique sa vision des choses

Une décision qu’Eric Roy ne comprend pas, puisque selon lui son joueur ne faisait que prolonger le geste de sa passe, et n’a pas donné de coup ou de geste visant son adversaire. Pour l’entraineur brestois, les arbitres n’ont jamais joué au football pour donner ce genre de carton rouge.

« Mon joueur est en possession du ballon et fait une passe. Le pied ne s’arrête pas quand on fait une passe, il y a la continuité du geste. À partir du moment où le Messin prend le risque de venir dans la zone de jeu alors qu’il n’est pas en possession, qu’il ne joue pas le ballon, qu’il ne touche pas le ballon, il prend le risque d’être à un moment donné touché par l’adversaire. C’est l’analyse que je fais, je me dis qu’il ne faut jamais avoir joué au ballon pour penser que c’est un carton rouge évident. Ça ne reste que mon analyse, ce serait la même si on avait perdu 3-0 », assure Eric Roy, pour qui les arbitres ont manqué de sensibilité pour mettre un carton rouge là-dessus.

Le débat est lancé, et la victoire acquise à Metz n’empêche pas Eric Roy de donner son avis sur cette décision qui aurait pu être lourde de conséquences.