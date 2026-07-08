Le PSG ose un montage diabolique pour cet attaquant à 90ME

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

D’une j’ai ni chaton ni chien et encore moins de sardine chez moi😂 mon com etait juste a dire que de partir d’un club stable avec un projet bien précis pour aller dans l’inconnu avec encore un panel de joueurs qui ne ce connaissent pas je trouves ça pas terribles ! Après j’ai envie de te dire être marseillais c’est aimer les complications et l’incertitude 😉