Yoan Diomande déclenche une guerre
Le PSG et Liverpool se battent pour Yan Diomande

Le PSG ose un montage diabolique pour cet attaquant à 90ME

PSG08 juil. , 12:40
parClaude Dautel
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Le Paris Saint-Germain avance doucement mais sûrement dans son mercato estival. Piste vraiment chaude pour Luis Enrique et Luis Campos, celle qui mène à Yan Diomandé, et pour y parvenir les champions d'Europe sont prêts à faire une offre à Leipzig.
Dans le dossier Yan Diomandé, les choses sont relativement claires. L'attaquant international ivoirien du RB Leipzig a d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre le PSG lors de ce mercato, mais pour l'instant le club allemand prend son temps, avec l'espoir de voir le prix de Diomandé exploser en raison de la concurrence acharnée d'autres clubs et notamment de Liverpool. Face à cette situation, les dirigeants parisiens ne veulent pas rester à attendre que du côté de Leipzig on se bouge. C'est pour cela que, selon Abdellah Boulma, le Paris Saint-Germain peaufine actuellement une nouvelle offre pour aboutir rapidement à un accord s'agissant de la signature du joueur dont la valeur est désormais estimée à 90 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.
Afin de s'offrir l'attaquant de 19 ans, le PSG pense à inclure un joueur dans la transaction. « Le PSG poursuit les discussions avec Leipzig pour Yan Diomandé. Le joueur a déjà donné son accord au club parisien. Plusieurs montages sont sur la table, dont une formule incluant un joueur en plus d’une indemnité de transfert. Le dossier est complexe, mais Paris reste optimiste », explique le journaliste qui n'en dit pas sur le nom du joueur qui pourrait prendre le chemin de Leipzig. Cependant, il ne fait quasiment aucun doute que le joueur proposé par le Paris Saint-Germain est Ibrahim Mbaye. Ce dernier, qui suscite l'intérêt de Manchester United, devrait bouger cet été. Et pour le PSG, il y aurait du sens à inclure l'international sénégalais de 18 ans dans cette opération pour faire venir Diomandé.

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Du côté du Paris Saint-Germain, on est persuadé que le RB Leipzig va rapidement se mettre à la table des négociations, car du côté de Liverpool, on semble être proche de jeter l'éponge, qui va forcément faire baisser la pression. Ce mercredi, le Liverpool Echo révèle que du côté des dirigeants des Reds, on est désormais convaincu que le joueur ivoirien va signer au PSG et qu'il faut désormais passer à autre chose. Paris n'attend que cela.
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Derniers commentaires

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Ce fut un match de prépa, sans les titulaires de bases, juste pour reprendre les bases etc. Inclure les recrues aussi. Mais c'est bien de gagner le premier match ^^.

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

C’est pas faute d’essayer à ce mettre à votre niveau de ballon d’or des trolls mais effectivement c’est compliqué 😂 mais vous votre vie vous la passez en victime de trollage, un peut comme les algériens qui chouine à chaque fois qu’ils sont humilié aux foot😂

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

Lui j'ai tellement du mal à le voir en ailier. Il est vraiment bon pour jouer derrière l'attaquant pour s'intercaler entre les lignes et aider avec ses frappes chirurgicales !

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

D’une j’ai ni chaton ni chien et encore moins de sardine chez moi😂 mon com etait juste a dire que de partir d’un club stable avec un projet bien précis pour aller dans l’inconnu avec encore un panel de joueurs qui ne ce connaissent pas je trouves ça pas terribles ! Après j’ai envie de te dire être marseillais c’est aimer les complications et l’incertitude 😉

L'OL commence sa préparation par une victoire

Popopopopo on joue le titre j'annonce 😎

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