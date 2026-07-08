PSG : Kolo Muani, le PDG de la Juventus déballe tout

PSG : Kolo Muani, le PDG de la Juventus déballe tout

PSG08 juil. , 11:30
parQuentin Mallet
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Le dossier Randal Kolo Muani a pris une nouvelle tournure après les récents propos du président de la Juventus. Giovanni Carnevali sous-entend que le PSG est trop exigeant au sujet du prix de vente.
Randal Kolo Muani est dans une sorte de sas intemporel dans lequel sa situation sportive n'avance pas. L'attaquant bondynois appartient toujours au Paris Saint-Germain mais sort de deux prêts : un premier de six mois à la Juventus, assez convaincant, un deuxième d'un an à Tottenham, complètement raté. Le PSG souhaitant toujours s'en séparer, les Bianconeri sont revenus à la charge, mais les exigences de Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi sont manifestement trop importantes pour le club de la Vieille Dame qui refuse de s'aligner sur les 40 millions d'euros demandés. En tout cas, c'est ce que Giovanni Carnevali, le PDG de la Juventus, a récemment confirmé.

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Kolo Muani attend toujours

« Non, les exigences du PSG n'ont pas été revues à la baisse. Nous n'avons pas augmenté notre offre car il est clair que nous travaillons d'arrache-pied ces derniers temps et que nous avons une vision plus globale. Je ne veux pas me focaliser uniquement sur ce joueur, qui est certes important. Cependant, s'il y a un tel écart, comme c'est encore le cas, je pense qu'il est judicieux d'évaluer la situation sereinement. Personne ne nous met la pression, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons faire les choses correctement et, comme je l'ai dit précédemment, l'important pour nous aujourd'hui était de réussir au niveau du club, d'obtenir un résultat positif. Nous allons maintenant procéder aux évaluations qui s'imposent », a déclaré Carnevali dans des propos relayés par TuttoMercatoWeb.
Encore une preuve, s'il en fallait une, que le feuilleton Randal Kolo Muani est encore loin d'être terminé. Et au milieu, c'est un joueur qui attend avec impatience de connaître son prochain club pour pouvoir se préparer au plus vite pour la saison prochaine.
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Derniers commentaires

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Ce fut un match de prépa, sans les titulaires de bases, juste pour reprendre les bases etc. Inclure les recrues aussi. Mais c'est bien de gagner le premier match ^^.

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

C’est pas faute d’essayer à ce mettre à votre niveau de ballon d’or des trolls mais effectivement c’est compliqué 😂 mais vous votre vie vous la passez en victime de trollage, un peut comme les algériens qui chouine à chaque fois qu’ils sont humilié aux foot😂

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

Lui j'ai tellement du mal à le voir en ailier. Il est vraiment bon pour jouer derrière l'attaquant pour s'intercaler entre les lignes et aider avec ses frappes chirurgicales !

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

D’une j’ai ni chaton ni chien et encore moins de sardine chez moi😂 mon com etait juste a dire que de partir d’un club stable avec un projet bien précis pour aller dans l’inconnu avec encore un panel de joueurs qui ne ce connaissent pas je trouves ça pas terribles ! Après j’ai envie de te dire être marseillais c’est aimer les complications et l’incertitude 😉

L'OL commence sa préparation par une victoire

Popopopopo on joue le titre j'annonce 😎

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