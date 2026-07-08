PSG : Kolo Muani, le PDG de la Juventus déballe tout

Le dossier Randal Kolo Muani a pris une nouvelle tournure après les récents propos du président de la Juventus. Giovanni Carnevali sous-entend que le PSG est trop exigeant au sujet du prix de vente.

Randal Kolo Muani est dans une sorte de sas intemporel dans lequel sa situation sportive n'avance pas. L'attaquant bondynois appartient toujours au Paris Saint-Germain mais sort de deux prêts : un premier de six mois à la Juventus, assez convaincant, un deuxième d'un an à Tottenham, complètement raté. Le PSG souhaitant toujours s'en séparer, les Bianconeri sont revenus à la charge, mais les exigences de Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi sont manifestement trop importantes pour le club de la Vieille Dame qui refuse de s'aligner sur les 40 millions d'euros demandés. En tout cas, c'est ce que Giovanni Carnevali, le PDG de la Juventus, a récemment confirmé.

Kolo Muani attend toujours

« Non, les exigences du PSG n'ont pas été revues à la baisse. Nous n'avons pas augmenté notre offre car il est clair que nous travaillons d'arrache-pied ces derniers temps et que nous avons une vision plus globale. Je ne veux pas me focaliser uniquement sur ce joueur, qui est certes important. Cependant, s'il y a un tel écart, comme c'est encore le cas, je pense qu'il est judicieux d'évaluer la situation sereinement. Personne ne nous met la pression, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons faire les choses correctement et, comme je l'ai dit précédemment, l'important pour nous aujourd'hui était de réussir au niveau du club, d'obtenir un résultat positif. Nous allons maintenant procéder aux évaluations qui s'imposent », a déclaré Carnevali dans des propos relayés par TuttoMercatoWeb.

Encore une preuve, s'il en fallait une, que le feuilleton Randal Kolo Muani est encore loin d'être terminé. Et au milieu, c'est un joueur qui attend avec impatience de connaître son prochain club pour pouvoir se préparer au plus vite pour la saison prochaine.