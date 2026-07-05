Leipzig dit oui au PSG pour Diomandé

Le PSG compte prochainement accélérer le mouvement sur le marché des transferts. Yan Diomandé souhaite d'ailleurs rejoindre le club de la capitale, même si Leipzig se montre assez dur en affaires pour le moment.

Le Paris Saint-Germain veut se renforcer en attaque lors de ce mercato estival. Luis Enrique souhaite rapidement une nouvelle arrivée pour compenser le départ récent de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Parmi les priorités du club figure Yan Diomandé. L’international ivoirien est en très grande forme et se dit déjà prêt à rejoindre la capitale. Le joueur de 19 ans ne compte pas forcer son départ de Leipzig, mais souhaite relever le défi proposé par Luis Enrique. Le PSG va désormais devoir trouver un terrain d’entente avec la formation allemande, déterminée à se faire respecter dans ce dossier XXL.

Diomandé au PSG, c'est plus que possible

Selon les dernières informations de Give Me Sport, Yan Diomandé a bien pour priorité une signature chez les doubles champions d’Europe en titre cet été. Le média affirme que si Leipzig n’est pas fermé à une vente de l’Ivoirien, une offre autour de 100 millions d’euros pourrait suffire pour conclure l’opération au vu des bonnes relations entre les deux clubs. Depuis quelque temps, Luis Enrique n’est pas forcément favorable aux transferts trop coûteux susceptibles de déséquilibrer son vestiaire, mais il serait disposé à faire une exception pour un joueur dont le potentiel semble très prometteur au plus haut niveau.

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Outre Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain aimerait également finaliser les arrivées de Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Eli Junior Kroupi (Bournemouth). Deux autres dossiers assez onéreux pour les pensionnaires du Parc des Princes, qui se préparent à vivre un été particulièrement animé sur le marché des transferts. Car en plus de son secteur offensif, le PSG cherchera à faire de belles affaires en défense voire au milieu de terrain.