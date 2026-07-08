Real : Tchouaméni à Manchester United, son contrat l'attend

Toujours en quête du recrutement idéal pour combler le départ de Casemiro, Manchester United a fait une proposition contractuelle très alléchante à Aurélien Tchouaméni, pas certain de rester au Real Madrid cet été.

Le marché des transferts s'emballe ! Avec le recrutement colossal d'Elliot Anderson par Manchester City contre 135 millions d'euros, les autres cadors anglais qui rêvaient de pouvoir le recruter doivent désormais se pencher sur d'autres pistes. Dans le même temps, le prix gonflé de l'international anglais pousse les clubs convoités à augmenter les leurs.

C'est dans ce contexte que Manchester United aimerait recruter Aurélien Tchouaméni pour combler le départ de Casemiro. Dans le besoin de renforcer leur entrejeu, les Red Devils estiment que le milieu du Real Madrid est le joueur idéal par son profil de joueur calme, physique et technique. A tel point que les discussions entre les parties concernées ont déjà commencé.

A. Tchouaméni France • Âge 26 • Milieu UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Manchester United s'attaque à Aurélien Tchouaméni

Selon José Félix Diaz, rédacteur en chef AS, Manchester United a proposé un contrat de 5 ans à Aurélien Tchouaméni sur les bases d'un salaire particulièrement attractif, apprend-on. Etant donné que le milieu de terrain français est encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2028, la direction mancunienne doit impérativement négocier avec ses homologues madrilènes. Ces derniers seront toutefois gourmands : José Mourinho n'ayant pas forcément émis la volonté de s'en séparer, et compte tenu du marché actuel, il faudra compter au moins 100 millions d'euros pour le recruter. De quoi donner une manne financière importante au club espagnol pour faire venir ensuite un remplaçant.

Pour l'heure, Aurélien Tchouaméni est concentré sur sa récupération avec l'équipe de France. Après avoir manqué le match face au Paraguay, l'ancien Bordelais ne devrait pas être titularisé pour affronter le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde à cause d'une gêne aux adducteurs.