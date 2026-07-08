Real : Tchouaméni à Manchester United, son contrat l'attend
Aurélien Tchouaméni

Real : Tchouaméni à Manchester United, son contrat l'attend

Premier League08 juil. , 13:00
parQuentin Mallet
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Toujours en quête du recrutement idéal pour combler le départ de Casemiro, Manchester United a fait une proposition contractuelle très alléchante à Aurélien Tchouaméni, pas certain de rester au Real Madrid cet été.
Le marché des transferts s'emballe ! Avec le recrutement colossal d'Elliot Anderson par Manchester City contre 135 millions d'euros, les autres cadors anglais qui rêvaient de pouvoir le recruter doivent désormais se pencher sur d'autres pistes. Dans le même temps, le prix gonflé de l'international anglais pousse les clubs convoités à augmenter les leurs.
C'est dans ce contexte que Manchester United aimerait recruter Aurélien Tchouaméni pour combler le départ de Casemiro. Dans le besoin de renforcer leur entrejeu, les Red Devils estiment que le milieu du Real Madrid est le joueur idéal par son profil de joueur calme, physique et technique. A tel point que les discussions entre les parties concernées ont déjà commencé.
A. Tchouaméni

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Manchester United s'attaque à Aurélien Tchouaméni

Selon José Félix Diaz, rédacteur en chef AS, Manchester United a proposé un contrat de 5 ans à Aurélien Tchouaméni sur les bases d'un salaire particulièrement attractif, apprend-on. Etant donné que le milieu de terrain français est encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2028, la direction mancunienne doit impérativement négocier avec ses homologues madrilènes. Ces derniers seront toutefois gourmands : José Mourinho n'ayant pas forcément émis la volonté de s'en séparer, et compte tenu du marché actuel, il faudra compter au moins 100 millions d'euros pour le recruter. De quoi donner une manne financière importante au club espagnol pour faire venir ensuite un remplaçant.
Pour l'heure, Aurélien Tchouaméni est concentré sur sa récupération avec l'équipe de France. Après avoir manqué le match face au Paraguay, l'ancien Bordelais ne devrait pas être titularisé pour affronter le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde à cause d'une gêne aux adducteurs.
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Derniers commentaires

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Ce fut un match de prépa, sans les titulaires de bases, juste pour reprendre les bases etc. Inclure les recrues aussi. Mais c'est bien de gagner le premier match ^^.

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

C’est pas faute d’essayer à ce mettre à votre niveau de ballon d’or des trolls mais effectivement c’est compliqué 😂 mais vous votre vie vous la passez en victime de trollage, un peut comme les algériens qui chouine à chaque fois qu’ils sont humilié aux foot😂

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

Lui j'ai tellement du mal à le voir en ailier. Il est vraiment bon pour jouer derrière l'attaquant pour s'intercaler entre les lignes et aider avec ses frappes chirurgicales !

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

D’une j’ai ni chaton ni chien et encore moins de sardine chez moi😂 mon com etait juste a dire que de partir d’un club stable avec un projet bien précis pour aller dans l’inconnu avec encore un panel de joueurs qui ne ce connaissent pas je trouves ça pas terribles ! Après j’ai envie de te dire être marseillais c’est aimer les complications et l’incertitude 😉

L'OL commence sa préparation par une victoire

Popopopopo on joue le titre j'annonce 😎

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