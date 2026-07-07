PSG : Mbaye à Man United, ça chauffe pour 25 millions d'euros

Désireux de quitter le PSG pour obtenir un temps de jeu plus important ailleurs, Ibrahim Mbaye est ciblé par Aston Villa et Tottenham. Un autre cador anglais est très chaud pour le recruter : Manchester United.

A seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye est impatient. Le jeune ailier du Paris Saint-Germain ne veut plus se contenter du maigre temps de jeu qui lui est accordé par Luis Enrique dans la capitale française. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2028 avec le double champion d’Europe en titre, l’international sénégalais (15 sélections) a exprimé ses envies d’ailleurs auprès de sa direction. Un message reçu cinq sur cinq par le PSG qui ne le retiendra pas en cas de belle offre.

En Angleterre, on s’affaire pour convaincre Ibrahim Mbaye, dont le potentiel est jugé très important par les scouts de plusieurs grands clubs. Aston Villa et Tottenham suivent par exemple de près la situation du jeune ailier droit d’1m75. Un nouveau cador anglais s’est ajouté à la bataille ces dernières heures. Selon le site spécialisé United in Focus, Manchester United est également sur les rangs. A la recherche d’un ailier pour renforcer la concurrence de son secteur offensif, le club mancunien, troisième de Premier League la saison passée et qualifié pour la Ligue des Champions, s’est concrètement positionné sur Ibrahim Mbaye.

Manchester United craque pour Mbaye

Une première offre s’élevant à 25 millions d’euros est même sur le point d’être envoyée à la direction du Paris Saint-Germain. Sauf grosse surprise, celle-ci devrait être rejetée par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes ont prouvé avec les ventes de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee que personne ne sera bradé au PSG, pas même les remplaçants. Le club parisien réclame 35 millions d’euros pour Ibrahim Mbaye, s’appuyant sur le jeune âge du Sénégalais, son contrat qui court pour encore deux saisons et son très important potentiel.

La différence entre l’offre de Manchester United et les exigences du PSG est faible, et on peut légitimement penser qu’un accord sera rapidement trouvé. Reste simplement à savoir si Ibrahim Mbaye de son côté sera chaud pour rallier Old Trafford, ou si le jeune ailier parisien préfère un club intermédiaire pour poursuivre sa progression, à l’instar par exemple d’Aston Villa où Unai Emery en fait une priorité depuis très longtemps.