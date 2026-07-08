OL : Kafu, le célèbre influenceur lyonnais est mort

Supporter acharné de l'Olympique Lyonnais, et sosie de Mohamed Henni, Kafu est décédé, annonce sa famille. Les réactions au décès de l'influenceur sont nombreuses.

Sa danse dans les tribunes du Groupama Stadium ou dans les rues de Lyon avait largement contribué à sa notoriété autant que sa ressemblance frappante avec Mohamed Henni, Kafu était un influenceur très suivi avec plus de 230.000 abonnés sur les différents réseaux sociaux, et notamment TikTok dont il était devenu une des stars. L'Olympique Lyonnais ne jouant pas actuellement, Kafu suivait le Mondial. Et après la victoire des Bleus contre le Paraguay, il avait encore fait une vidéo pour célébrer cela pour le plus grand bonheur de ses followers. Ce sera à tout jamais sa dernière vidéo, puisque l'on a appris la disparition de Cafu.

Mais, sa famille vient d'annoncer la mort de l'homme de 32 ans, sans en dire plus sur les circonstances de ce drame. Via son compte, Mohamed Henni a tenu à saluer la mémoire de son sosie lyonnais, annonçant qu'il viendrait au Groupama Stadium afin de lui rendre hommage. Plusieurs comptes de supporters de l'Olympique Lyonnais ont tendu à rendre hommage à Kafu, lequel était devenu l'une des figures de l'OL. Mais, il est également salué par des supporters d'autres clubs, notamment de l'Olympique de Marseille, ses vidéos étant plutôt destinées à faire sourire qu'à se clasher avec d'autres clubs. Interrogé par Le Progrès, des fans de l'Olympique Lyonnais espèrent que le club de Michele Kang lui rendra hommage lors de la reprise de la saison : « Kafu faisait partie du programme des jours de match. Tu suivais la rencontre au stade, pas très loin de lui d’ailleurs, puis t’attendais son débrief sur les réseaux ». Pour l'instant, l'OL pas communiqué sur ce sujet, l'annonce du décès de Yacine Mimouni,aka Kafu, ayant forcément pris tout le monde de court.