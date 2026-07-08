OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

OM08 juil. , 12:20
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Deux ans après avoir rejoint le Bayer Leverkusen, Martin Terrier veut revenir en Ligue 1 et plus précisément à l'OM. L'ailier français de 29 ans a même pris la peine de contacter les dirigeants du club phocéen.
Après une saison largement perturbée par les blessures, d'abord au tendon d'Achille puis à l'ischio, Martin Terrier a l'intention de relancer sa carrière. Mais le joueur formé à Lille et passé par plusieurs clubs de Ligue 1 dont Strasbourg, Lyon et Rennes, le sait, du côté du Bayer Leverkusen, la concurrence sera féroce, d'autant que le club allemand a les moyens financiers de ses ambitions. C'est pour cela que, selon Le Phocéen, Martin Terrier et ses représentants auraient récemment noué des contacts directs avec l'Olympique de Marseille, et plus précisément Grégory Lorenzi. Objet de ces appels, faire savoir à l'OM que l'ailier gauche de 29 ans est disposé à signer avec Marseille, si un accord est trouvé entre le club de Frank McCourt et le Bayer Leverkusen. Un signal forcément significatif pour l'Olympique de Marseille, même si pour l'instant le dossier est encore dans sa phase initiale.

L'OM a bien reçu le message de Martin Terrier

Transféré de Rennes à Leverkusen en 2024 pour 20 millions d'euros, Martin Terrier a désormais une valeur estimée à 8 millions d'euros sur le marché des transferts, et il lui reste encore trois ans de contrat avec le club de Bundesliga. Il n'est pas certain que l'Olympique de Marseille voudra mettre cette somme pour un joueur qui sort d'une saison aussi compliquée, mais l'OM n'est toutefois pas insensible à cette initiative prise par l'attaquant. « À ce stade, le club phocéen n'a toutefois pas entamé de discussions avec le Bayer Leverkusen en vue d'un éventuel transfert. Le dossier n'en est donc qu'à ses prémices. Pour autant, en interne, cet appel du pied n'a pas laissé les décideurs olympiens indifférents, qui suivent attentivement l'évolution de la situation », précise le site spécialisé dans l'OM.
Avec la vente imminente de Mason Greenwood en Turquie, l'Olympique de Marseille va avoir quelques moyens financiers pour son mercato. A voir si la venue de Martin Terrier, que Bruno Genesio connaît bien, est un des objectifs phocéens ou s'il s'agit d'un vœu pieux de la part de l'ailier de 29 ans.

Lire aussi

OM : Le père de Greenwood déchire un accord déjà trouvéOM : Le père de Greenwood déchire un accord déjà trouvé
OM : Accord trouvé, Aubameyang dit oui à un promuOM : Accord trouvé, Aubameyang dit oui à un promu
Articles Recommandés
Real Tchouameni Vers Manchester United Son Contrat Lattend
Premier League

Real : Tchouaméni à Manchester United, son contrat l'attend

Yoan Diomande déclenche une guerre
PSG

Le PSG ose un montage diabolique pour cet attaquant à 90ME

Lol Commence Sa Preparation Par Une Victoire
OL

L'OL commence sa préparation par une victoire

Paris Sportifs La Cote De France Maroc Multipliee Par 10
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !

Fil Info

08 juil. , 13:00
Real : Tchouaméni à Manchester United, son contrat l'attend
08 juil. , 12:40
Le PSG ose un montage diabolique pour cet attaquant à 90ME
08 juil. , 12:35
L'OL commence sa préparation par une victoire
08 juil. , 12:10
Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !
08 juil. , 12:00
Endrick de retour à l'OL, Madrid ouvert la porte
08 juil. , 11:40
Nantes officialise un renfort bien connu
08 juil. , 11:30
PSG : Kolo Muani, le PDG de la Juventus déballe tout
08 juil. , 11:05
Le Portugal officialise le départ de Roberto Martinez
08 juil. , 11:00
Accord OM-Fenerbahçe pour Greenwood, Marseille tient ses 50ME !

Derniers commentaires

L'OL commence sa préparation par une victoire

Ce fut un match de prépa, sans les titulaires de bases, juste pour reprendre les bases etc. Inclure les recrues aussi. Mais c'est bien de gagner le premier match ^^.

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

C’est pas faute d’essayer à ce mettre à votre niveau de ballon d’or des trolls mais effectivement c’est compliqué 😂 mais vous votre vie vous la passez en victime de trollage, un peut comme les algériens qui chouine à chaque fois qu’ils sont humilié aux foot😂

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

Lui j'ai tellement du mal à le voir en ailier. Il est vraiment bon pour jouer derrière l'attaquant pour s'intercaler entre les lignes et aider avec ses frappes chirurgicales !

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

D’une j’ai ni chaton ni chien et encore moins de sardine chez moi😂 mon com etait juste a dire que de partir d’un club stable avec un projet bien précis pour aller dans l’inconnu avec encore un panel de joueurs qui ne ce connaissent pas je trouves ça pas terribles ! Après j’ai envie de te dire être marseillais c’est aimer les complications et l’incertitude 😉

L'OL commence sa préparation par une victoire

Popopopopo on joue le titre j'annonce 😎

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading