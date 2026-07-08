OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

Deux ans après avoir rejoint le Bayer Leverkusen, Martin Terrier veut revenir en Ligue 1 et plus précisément à l'OM. L'ailier français de 29 ans a même pris la peine de contacter les dirigeants du club phocéen.

Après une saison largement perturbée par les blessures, d'abord au tendon d'Achille puis à l'ischio, Martin Terrier a l'intention de relancer sa carrière. Mais le joueur formé à Lille et passé par plusieurs clubs de Ligue 1 dont Strasbourg, Lyon et Rennes, le sait, du côté du Bayer Leverkusen, la concurrence sera féroce, d'autant que le club allemand a les moyens financiers de ses ambitions. C'est pour cela que, selon Le Phocéen, Martin Terrier et ses représentants auraient récemment noué des contacts directs avec l'Olympique de Marseille, et plus précisément Grégory Lorenzi. Objet de ces appels, faire savoir à l'OM que l'ailier gauche de 29 ans est disposé à signer avec Marseille, si un accord est trouvé entre le club de Frank McCourt et le Bayer Leverkusen. Un signal forcément significatif pour l'Olympique de Marseille, même si pour l'instant le dossier est encore dans sa phase initiale.

L'OM a bien reçu le message de Martin Terrier

Transféré de Rennes à Leverkusen en 2024 pour 20 millions d'euros, Martin Terrier a désormais une valeur estimée à 8 millions d'euros sur le marché des transferts, et il lui reste encore trois ans de contrat avec le club de Bundesliga. Il n'est pas certain que l'Olympique de Marseille voudra mettre cette somme pour un joueur qui sort d'une saison aussi compliquée, mais l'OM n'est toutefois pas insensible à cette initiative prise par l'attaquant. « À ce stade, le club phocéen n'a toutefois pas entamé de discussions avec le Bayer Leverkusen en vue d'un éventuel transfert. Le dossier n'en est donc qu'à ses prémices. Pour autant, en interne, cet appel du pied n'a pas laissé les décideurs olympiens indifférents, qui suivent attentivement l'évolution de la situation », précise le site spécialisé dans l'OM.