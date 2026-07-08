L'OL commence sa préparation par une victoire

L'OL commence sa préparation par une victoire

OL08 juil. , 12:35
parClaude Dautel
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Pour son premier match de préparation de la saison, l'Olympique Lyonnais recevait le Mâcon FC ce mercredi matin sur son terrain d'entraînement. L'occasion pour les renforts arrivés ces dernières semaines de livrer leurs premières minutes sous le maillot de l'OL. L'équipe de Paulo Fonseca s'est finalement imposée 5 à 2 avec des buts signés Hamdani, Molebe et un triplé de Himbert. Lyon affrontera le club suisse du FC Saint-Gall le 11 juillet à 10h30 toujours au centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais.
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Derniers commentaires

L'OL commence sa préparation par une victoire

Ce fut un match de prépa, sans les titulaires de bases, juste pour reprendre les bases etc. Inclure les recrues aussi. Mais c'est bien de gagner le premier match ^^.

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

C’est pas faute d’essayer à ce mettre à votre niveau de ballon d’or des trolls mais effectivement c’est compliqué 😂 mais vous votre vie vous la passez en victime de trollage, un peut comme les algériens qui chouine à chaque fois qu’ils sont humilié aux foot😂

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

Lui j'ai tellement du mal à le voir en ailier. Il est vraiment bon pour jouer derrière l'attaquant pour s'intercaler entre les lignes et aider avec ses frappes chirurgicales !

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

D’une j’ai ni chaton ni chien et encore moins de sardine chez moi😂 mon com etait juste a dire que de partir d’un club stable avec un projet bien précis pour aller dans l’inconnu avec encore un panel de joueurs qui ne ce connaissent pas je trouves ça pas terribles ! Après j’ai envie de te dire être marseillais c’est aimer les complications et l’incertitude 😉

L'OL commence sa préparation par une victoire

Popopopopo on joue le titre j'annonce 😎

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