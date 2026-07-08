L'OL commence sa préparation par une victoire

Pour son premier match de préparation de la saison, l'Olympique Lyonnais recevait le Mâcon FC ce mercredi matin sur son terrain d'entraînement. L'occasion pour les renforts arrivés ces dernières semaines de livrer leurs premières minutes sous le maillot de l'OL. L'équipe de Paulo Fonseca s'est finalement imposée 5 à 2 avec des buts signés Hamdani, Molebe et un triplé de Himbert. Lyon affrontera le club suisse du FC Saint-Gall le 11 juillet à 10h30 toujours au centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais.