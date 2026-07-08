L'OL commence sa préparation par une victoire

Ce fut un match de prépa, sans les titulaires de bases, juste pour reprendre les bases etc. Inclure les recrues aussi. Mais c'est bien de gagner le premier match ^^.
C’est pas faute d’essayer à ce mettre à votre niveau de ballon d’or des trolls mais effectivement c’est compliqué 😂 mais vous votre vie vous la passez en victime de trollage, un peut comme les algériens qui chouine à chaque fois qu’ils sont humilié aux foot😂
Lui j'ai tellement du mal à le voir en ailier. Il est vraiment bon pour jouer derrière l'attaquant pour s'intercaler entre les lignes et aider avec ses frappes chirurgicales !
D’une j’ai ni chaton ni chien et encore moins de sardine chez moi😂 mon com etait juste a dire que de partir d’un club stable avec un projet bien précis pour aller dans l’inconnu avec encore un panel de joueurs qui ne ce connaissent pas je trouves ça pas terribles ! Après j’ai envie de te dire être marseillais c’est aimer les complications et l’incertitude 😉
Popopopopo on joue le titre j'annonce 😎
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𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 💪 Nos Gones débutent cette présaison en s'imposant 5 buts à 2 face au Mâcon 71 lors de leur premier match 🔥🔴🔵 📆 Prochain rendez-vous samedi face au FC Saint-Gall, à suivre en direct et en exclusivité sur #OLPLAY 👉 olplay.ol.fr 5-2 #OLMacon71
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