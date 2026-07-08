PSG : Liverpool est très déçu par Barcola
Bradley Barcola

PSG : Liverpool est très déçu par Barcola

PSG08 juil. , 10:30
parQuentin Mallet
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Auteur d'une prestation moins convaincante face au Paraguay, Bradley Barcola n'a pas rassuré les recruteurs de Liverpool qui l'ont finement analysé pendant la rencontre. De quoi forcer la direction sportive des Reds à se tourner vers Crysencio Summerville ?
Ce n'est plus un secret pour personne désormais, Liverpool s'intéresse de très, très près à la situation de Bradley Barcola. A la recherche d'un ailier pour recréer une attaque incisive après le départ de Mohamed Salah, les Reds avaient d'abord fait de Yan Diomande leur priorité. Mais l'international ivoirien, phénomène de la saison dernière avec le RB Leipzig, a préféré opter pour un départ vers le Paris Saint-Germain.
Sauf que son arrivée pousse indubitablement Bradley Barcola vers un départ. Résultat, l'ancien Lyonnais est devenu la priorité absolue de Liverpool pour cet été. Mais plusieurs facteurs pourraient pousser le club de la Mersey à, là aussi, aller voir ailleurs.

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Bradley Barcola n'a pas rassuré Liverpool

Alors que le PSG demande au moins 135 millions d'euros pour laisser partir Bradley Barcola, Liverpool veut prendre son temps avant de se lancer dans un tel investissement. Pour mieux l'analyser, des recruteurs ont attentivement regardé sa prestation avec la France face au Paraguay. Titularisé, il n'a pas réussi à peser dans une rencontre dont le déclic est venu par son remplacement par Désiré Doué. Au final, Liverpool travaille sur une autre piste beaucoup plus accessible.
Selon les informations de Caught Offside, Liverpool suit de près Crysencio Summerville, l'ailier droit de West Ham relégué en Championship en fin de saison dernière. Les Hammers demandent 60 millions d'euros, ce qui constitue un investissement beaucoup plus raisonné d'un point de vue financier. Entre un prix jugé trop élevé et des performances considérées comme trop instables pendant cette Coupe du monde, Liverpool n'est plus tant certain de vouloir se lancer sur le dossier Bradley Barcola.
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S'ils changent d'avis sur un match ça demontre qu'il n'y a aucun interet à signer chez eux

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Il n'a pas vidé les balloches donc il se traine un peu ^^

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