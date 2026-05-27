PSG-Arsenal : Robert Pirès trahit la France

Dans un pronostic très engagé sur Canal+, Robert Pirès a non seulement mis les pieds dans le plat avec son pronostic pour la finale, mais il a aussi expliqué comment le PSG allait tout perdre samedi soir face à Arsenal.

Champion du monde en 1998, Robert Pirès a connu une autre date marquante dans sa carrière. En 2006, il arrivait en finale de Ligue des champions avec Arsenal mais subissait une défaite face au FC Barcelone de Ronaldinho. Un souvenir marquant pour l’attaquant français, qui avait fait les frais d’un changement effectué tôt dans le match après le carton rouge reçu par le gardien des Gunners. 20 ans après, Robert Pirès compte bien voir son club de coeur prendre sa revanche.

Dans un entretien pour Canal+ pour faire monter la sauce avant la finale de la Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG , Robert Pirès a clairement rempli sa mission en annonçant la victoire des Gunners face à des Parisiens trop sûrs d’eux. Les arguments sont discutables mais l’ancienne gloire des Bleus est persuadée que le PSG va se faire surprendre par la solidité du club londonien, loin d’être génial mais difficile à prendre en défaut.

« Pourquoi Paris va passer à côté de sa finale ? Tout simplement, j’ai pu voir que les joueurs parisiens ont moins faim. Ils ont été sacrés champions de France, ils vont arriver à Budapest un peu sûrs d’eux. Ils vont se faire bien contrer et bien allumer par les joueurs d’Arsenal. C’est pour ça que Paris ne gagnera pas. De son côté, Arsenal ne l’a jamais gagnée. Et aujourd’hui, ils ont un effectif pour faire le doublé Championnat et Ligue des Champions. Défensivement, c’est fort et solide. Ils ont un triangle qui pour moi est magique. Rigueur et agressivité. Ils ont un triangle qui pour moi est magique. Raya, Saliba et Gabriel. Celui qui va se trouver au milieu va souffrir. 20 ans après, Arsenal va nous venger », a lancé l’ancien ailier de la formation d’Arsène Wenger, persuadé qu’Arsenal peut déjouer les pronostics samedi soir à Budapest.