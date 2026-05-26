Arteta va trop loin, Arsenal effrayé par le PSG

Arsenal espère plus que jamais remporter la Ligue des champions face au PSG ce samedi à Budapest. Mais Mikel Arteta affiche une confiance qui déstabilise jusqu’au sein de son propre club.

Arsenal peut enfin remporter la Ligue des champions ce samedi en cas de victoire face au PSG . Les Gunners sont plus que jamais déterminés à réaliser cet exploit. De son côté, le Paris Saint-Germain ambitionne également d’entrer dans l’histoire en décrochant un deuxième sacre consécutif dans la compétition. À l’approche de cette finale entre Anglais et Français, chaque prise de parole est scrutée avec la plus grande attention par les fans et observateurs des deux formations.

Arteta met Arsenal dans l'embarras

Ces dernières heures, Mikel Arteta s’est laissé aller en marge des célébrations du titre de Premier League d’Arsenal, affirmant que son équipe allait devenir championne d’Europe en battant le PSG. Une sortie prise en vidéo qui ne fait apparemment pas l’unanimité en interne.

Selon les informations de The Touchline, Arsenal est en effet quelque peu gêné par l’attitude de son entraîneur espagnol. Si le club estime qu’Arteta n’a rien fait de répréhensible, certains craignent toutefois que cette déclaration puisse offrir une motivation supplémentaire au Paris Saint-Germain, qui n’en avait déjà pas besoin.

Si Arteta assume pleinement sa confiance, Arsenal préférerait en revanche adopter une communication plus mesurée et axée sur l’humilité, afin d’éviter toute pression supplémentaire ou retour de bâton en cas de contre-performance face au PSG.

Quoi qu’il en soit, même si l’extrait a été largement relayé puis supprimé par certains sur les réseaux sociaux, les propos du technicien basque ont déjà sans doute atteint le vestiaire parisien. Cette finale s’annonce ainsi encore plus électrique que prévu. Entre Mikel Arteta et Luis Enrique, chacun est convaincu que son équipe a les armes pour soulever le trophée de la plus prestigieuse des compétitions européennes.